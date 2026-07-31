Xem điện thoại khi uống bột giảm cân, nam thanh niên phải nhập viện gấp: Bác sĩ cảnh báo nguyên nhân

Ngày 30/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Nội soi tiêu hóa của bệnh viện đã tiếp nhận một nam thanh niên uống nhầm hộp chống ẩm hình trụ có đường kính khoảng gần 2cm.

Khai thác tiểu sử được biết, nam thanh niên nặng gần 100kg, có thói quen sử dụng điện thoại mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi đang ăn, uống nước.

Bác sĩ thực hiện nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC.

Trong lúc pha bột giảm cân, bệnh nhân vẫn mải xem điện thoại nên vô tình uống luôn cả hộp chống ẩm dạng hình trụ có đường kính lên tới gần 2cm. Sau đó, người này đã tới bệnh viện để được các bác sĩ xử trí gắp dị vật.

BS Trần Văn Lực - Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết, quá trình nội soi gắp dị vật gặp khó khăn do hộp chống ẩm hình trụ cứng, có kích thước tương đối lớn. Quá trình gắp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thao tác cẩn trọng để xoay đúng chiều dọc của dị vật nhằm tránh làm rách, thủng hoặc tổn thương niêm mạc thực quản của bệnh nhân. Sau 30 phút, bác sĩ đã lấy được dị vật ra khỏi thực quản của bệnh nhân.

Cảnh báo thói quen vừa ăn uống vừa xem điện thoại

Theo BS Trần Văn Lực, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Trên thực tế, các bác sĩ vẫn thường tiếp nhận những ca nuốt nhầm gói chống ẩm, nắp thuốc, vỉ thuốc,... chỉ vì thói quen vừa ăn uống, vừa sử dụng điện thoại hoặc làm nhiều việc cùng lúc.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần thận trọng trong quá trình ăn uống. Không vừa thao tác điện thoại vừa pha thuốc, pha sữa, pha thực phẩm chức năng hay chế biến đồ ăn.

Bên cạnh đó, trước khi ăn, uống bất cứ thứ gì, nên kiểm tra lại để tránh nguy cơ đồ ăn, thức uống có dị vật gây hóc, thậm chí ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng.

Nuốt phải hạt chống ẩm có độc không?

BS Trần Văn Lực cho biết, hạt chống ẩm Silica gel thông thường không phải là chất gây ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên, khi nuốt phải, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ:

- Dị vật trong đường tiêu hóa: Dị vật kích thước lớn hoặc sắc nhọn có thể gây trầy xước, loét, thậm chí gây thủng thực quản, dạ dày hoặc tắc ruột.

- Nguy cơ sặc nếu đi vào đường thở: Nếu rơi vào đường hô hấp, dị vật có thể gây tắc nghẽn cấp tính dẫn đến suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng.

- Độc tính từ chất chỉ thị màu: Một số loại hạt chống ẩm được bổ sung chất chỉ thị màu hoặc các hóa chất phụ gia khác, những chất này cần được bác sĩ đánh giá.

Làm gì khi uống nhầm hạt chống ẩm?

Theo các bác sĩ, khi uống/nuốt nhầm hạt chống ẩm, việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn làm tăng nhịp tim và khiến phản xạ co thắt thực quản trở nên tồi tệ hơn.

Cùng với đó, tuyệt đối không tự gây nôn. Việc cố gắng móc họng gây nôn có thể làm dị vật di chuyển ngược lên, tăng nguy cơ trầy xước thực quản hoặc biến sự cố thành dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm.

Người bệnh cần giữ lại gói, hộp hoặc vỏ sản phẩm chống ẩm (nếu còn) để mang theo đến bệnh viện, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định chính xác thành phần hóa học và kích thước, từ đó có hướng xử trí phù hợp và kịp thời.