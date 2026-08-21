3 thói quen ăn tối tưởng vô hại nhưng âm thầm hại tim

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, cựu bác sĩ trưởng của các Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam, cho biết bữa tối là thời điểm cơ thể chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu ăn quá nhiều, ăn quá muộn hoặc thường xuyên lựa chọn thực phẩm không lành mạnh, hệ tim mạch có thể phải chịu thêm áp lực, đặc biệt ở những người đã có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay đái tháo đường.

Dưới đây là 3 thói quen ăn tối gây hại sức khỏe, như sau:

Ăn tối quá mặn, nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Các món ăn nhiều muối như thịt nguội, xúc xích, đồ hộp hay các món nêm nếm quá đậm vị có thể khiến lượng natri nạp vào cơ thể vượt mức khuyến nghị. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp - một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch. Ở một số người, lượng muối cao vào buổi tối còn có thể ảnh hưởng đến hiện tượng huyết áp giảm sinh lý khi ngủ, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Vì vậy, bữa tối nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên các món tươi, nêm nhạt.

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa và thịt đỏ

Các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thịt đỏ nhiều mỡ hay đồ nướng nếu xuất hiện thường xuyên trong bữa tối có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa và cholesterol trong khẩu phần ăn. Theo thời gian, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL ("cholesterol xấu"), góp phần hình thành mảng xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thay vì các món nhiều dầu mỡ, nên ưu tiên cá, thịt gia cầm bỏ da, đậu phụ cùng các món hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu.

Bữa tối với các món quá mặn, ăn quá nhiều thịt đỏ hay chiên rán nhiều dầu mỡ có thể khiến bạn ngon miệng nhưng lại không tốt sức khỏe. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Ăn tối quá muộn hoặc ăn no sát giờ đi ngủ

Nhiều người do bận rộn nên thường ăn tối sau 21 giờ hoặc ăn xong đi ngủ ngay. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa mà còn có thể gây bất lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Một nghiên cứu của Đại học Sorbonne (Pháp) trên hơn 100.000 người cho thấy những người thường xuyên ăn tối sau 21 giờ có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch cao hơn so với nhóm ăn trước 20 giờ. Chuyên gia khuyến nghị nên ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 2-3 giờ để cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn và nghỉ ngơi tốt hơn.

Vậy ăn tối thế nào để tốt cho tim mạch? Để duy trì sức khỏe tim mạch, bác sĩ khuyến nghị nên chia khẩu phần theo nguyên tắc 2:1:1, tức 50% rau xanh, 25% thực phẩm giàu đạm nạc và 25% tinh bột nguyên hạt hoặc tinh bột hấp thu chậm như khoai lang, gạo lứt. Hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa trong bữa tối, ưu tiên hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu thay cho chiên, rán. Ăn tối trước khi ngủ ít nhất 2-3 giờ, tránh ăn quá no vào buổi tối.

Đi bộ nhẹ khoảng 15-20 phút sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Duy trì một bữa tối cân đối, kết hợp vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, đường huyết, mỡ máu sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim trong tương lai.