3 loại rau vàng của mùa thu, tươi non, giòn ngọt, giúp thanh lọc cơ thể, bổ huyết, an thần, ngủ ngon, đẹp da

Người già khuyên: "Thanh lọc cơ thể vào mùa thu, bạn sẽ không bị tắc nghẽn quanh năm. Nói một cách đơn giản, sau khi mùa thu bắt đầu, thời tiết dần trở nên khô hơn, khiến cơ thể dễ thiếu nước và suy giảm miễn dịch.

Vào thời điểm này, một loạt các loại rau củ tươi ngon theo mùa được bày bán, vì vậy việc ăn nhiều rau củ tươi mát, mềm mại và giàu chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Ăn nhiều 3 loải rau dưới đây là cách dưỡng sinh tự nhiên: Đậu bắp, củ cải trắng và ngó sen.

Trong đó, đậu bắp giàu chất nhầy, giúp giữ ẩm ruột, làm dịu cổ họng khô rát. Củ cải trắng được ví như nhân sâm trắng, có tác dụng thanh phổi, tiêu đờm, hỗ trợ tiêu hóa.

Ngó sen giòn mát, bổ huyết, an thần, giúp ngủ ngon và làm đẹp da. Ba loại củ quả này kết hợp giúp cơ thể thanh lọc, khỏe mạnh khi giao mùa thu.

Chúng đều đang vào mùa, giá cả phải chăng và dễ chế biến, phù hợp cho cả người già và trẻ em trong gia đình.

1. Loại rau: Đậu bắp - Mềm và trơn, ngon nhất khi chần qua nước sôi.

Đậu bắp là loại rau trông giống như ớt xanh, nhưng khi bổ ra, bên trong lại dính và trơn. Chất nhầy này thực chất là pectin và polysaccharid, đồng thời cũng rất giàu chất xơ, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa.

Loại rau này mềm nhất sau khi mùa thu bắt đầu, có những đường gân rõ rệt và màu xanh tươi; bạn có thể mua một bó lớn chỉ với vài đô la ở chợ.

Đậu bắp là loại rau trông giống như ớt xanh

Công thức gợi ý: Đậu bắp trộn tỏi ớt

Đậu bắp rất dễ bị nấu quá chín; chần sơ là cách tốt nhất để giữ được độ mềm và tươi ngon của nó.

- Đừng vội vàng bỏ cuống sau khi mua đậu bắp. Hãy rửa sạch cả quả đậu bắp và nhẹ nhàng chà xát để loại bỏ những sợi lông nhỏ trên bề mặt.

- Đun sôi nước trong nồi, cho một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu, sau đó chần đậu bắp khoảng hai phút. Khi đậu bắp chuyển sang màu xanh đậm hơn và mềm đi một chút, vớt ra khỏi nồi ngay lập tức.

- Ngay sau khi vớt ra khỏi nước, hãy cho ngay vào nước đun sôi để nguội hoặc nước đá để rửa nhanh. Điều này sẽ giúp chúng giòn hơn và có màu xanh hấp dẫn hơn.

- Chắt bỏ nước, cắt bỏ cuống, cắt đôi và bày lên đĩa.

- Rưới nước tương nhạt, rắc tỏi băm, hành lá thái nhỏ và ớt đỏ xé sợi. Cuối cùng, đổ một thìa dầu nóng lên trên món ăn, tạo tiếng xèo xèo, hương thơm sẽ lập tức tỏa ra.

Món ăn này chỉ mất chưa đến mười phút để chuẩn bị, nhưng lại vô cùng được yêu thích khi dọn ra. Đậu bắp mềm và mịn, nước sốt đậm đà và ngon tuyệt, và mỗi miếng ăn đều hấp dẫn hơn cả phần thịt.

2. Loại rau: Củ cải - Giòn và mọng nước, ngon nhất khi được muối chua

Củ cải trắng thu hoạch sau khi mùa thu bắt đầu có vị ngọt, giòn và hơi cay. Chúng chứa vitamin C và chất xơ, đồng thời có mùi thơm tự nhiên của dầu mù tạt.

Công thức gợi ý: Củ cải trắng muối chua thái lát

Món này rất thích hợp khi bạn không có cảm giác thèm ăn. Nó có vị chua, cay và giòn, rất hợp khi ăn kèm với cháo hoặc bánh bao hấp.

- Lấy một củ cải trắng, rửa sạch và gọt vỏ, sau đó dùng dụng cụ gọt vỏ để bào thành những lát mỏng dài. Lát càng mỏng thì càng ngon. Bước này rất thư giãn, và những lát cải bào sẽ trong suốt.

- Cho các lát củ cải đã gọt vỏ vào bát, thêm một thìa nhỏ muối, trộn đều và ướp trong 15 đến 20 phút để củ cải rút bớt nước. Củ cải sẽ mềm và nhiều nước sẽ chảy ra từ đáy bát. Đổ bỏ nước, rửa lại bằng nước đun sôi để nguội và nhẹ nhàng vắt hết nước thừa.

- Xếp các lát củ cải trở lại bát, thêm giấm trắng, muối, đường, ớt băm nhỏ và nước cốt chanh. Nếu thích tỏi, hãy thêm hai tép tỏi. Đổ khoảng nửa bát nước sôi để nguội vào và khuấy đều. Điều chỉnh tỷ lệ đường và giấm cho phù hợp với khẩu vị. Tôi thường dùng tỷ lệ 1:1 giữa giấm trắng và đường, có vị chua ngọt nhẹ và không bị ngấy.

- Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và ướp trong tủ lạnh từ nửa tiếng đến một tiếng trước khi ăn. Ướp càng lâu, rau càng ngon. Khi ăn, rau sẽ mọng nước và giòn tan, rất ngon miệng.

Lượng ớt đỏ nhỏ tùy thuộc vào khả năng chịu cay của bạn. Nếu bạn không ăn được cay, hãy cho ít hơn, hoặc chỉ một hoặc hai quả để tạo hương vị.

3. Loại rau: Củ sen - Mềm, ngọt và rất thích hợp để nấu súp, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.

Củ sen mùa thu là loại rau củ đang vào mùa, giàu tinh bột, có cả loại mềm và loại ngọt. Loại rau củ này chứa vitamin C, chất xơ và nhiều khoáng chất, rất thích hợp để thêm hương vị ngọt ngào và tươi mát cho các món súp, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời cho cả súp và củ sen.

Món ăn gợi ý: Canh củ sen hầm tim, củ hoa huệ, đậu phộng

Món súp này không cần nhiều gia vị; điểm mấu chốt nằm ở vị ngọt tự nhiên đến từ việc ninh củ sen và đậu phộng.

- Làm sạch tim lợn kỹ lưỡng: mổ tim, loại bỏ cục máu đông và màng trắng bên trong, rồi thái thành từng lát dày. Cho vào nồi nước lạnh, thêm rượu nấu ăn và gừng thái lát, chần qua, sau khi sôi vớt bọt máu ra, rồi rửa lại bằng nước ấm.

- Gọt vỏ và cắt củ sen thành từng khúc. Ngâm đậu phộng trong nửa tiếng trước khi chế biến. Rửa riêng củ sen và kỷ tử. Bạn có thể dùng củ sen khô hoặc tươi; nếu dùng củ sen khô thì ngâm cho mềm trước khi chế biến.

- Cho tim heo, củ sen, đậu phộng, củ hoa huệ và gừng thái lát vào nồi, thêm nước nóng vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong một đến một tiếng rưỡi.

- Cho quả kỷ tử vào mười phút trước khi món ăn chín hẳn, và nêm muối vào cuối cùng.

Đối với củ sen, nên chọn loại có vỏ màu vàng nhạt và nhiều đốm nhỏ, vì sau khi hầm chúng sẽ có kết cấu mềm và tơi hơn. Tim heo mềm, nước dùng trong, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Nếu có người trong gia đình không thích tim heo, bạn có thể thay thế bằng sườn hoặc thịt nạc; hương vị cũng sẽ ngon không kém.

Đậu bắp, củ cải và củ sen là ba loại rau phổ biến và bổ dưỡng nhất trên thị trường sau khi mùa thu bắt đầu. 3 loại rau củ này không đắt tiền và cũng không cần chế biến cầu kỳ; chần, muối chua hoặc nấu canh đều là những lựa chọn đơn giản và ngon miệng. Hãy tận dụng mùa vụ của chúng và chế biến theo nhiều cách khác nhau cho gia đình bạn nhé!

Chúc bạn thành công khi chế biến các loại rau này!