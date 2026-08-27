Vợ Đoàn Văn Hậu khoe mâm lễ cúng rằm tươm tất

Mâm cúng mặn dịp Vu Lan của nhà Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu.

Mâm lễ vũ Lan nhà Doãn Hải My gồm các món không quá cầu kỳ như nem rán, thịt chân giò, gà luộc, chim quay, nộm giò dưa leo cà rốt, canh măng mọc, tôm khìa nước dừa. Mâm lễ được người đẹp bày biện chỉn chu, đẹp mắt.

Mâm lễ ban Phật gồm bánh chưng, xôi, đồ ngọt.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs Việt nổi tiếng đảm đang, chu toàn việc nhà, trở thành hậu phương vững chắc cho Đoàn Văn Hậu. Người đẹp có sở thích cắm hoa, bày biện, trang hoàng nhà cửa. Từ khi chuyển đến căn biệt thự 4 tầng trong khu dân cư cao cấp tại Hà Nội hồi đầu năm 2025, Hải My còn có thú vui chăm sóc cây trái trong vườn nhà.

Tối 26/8, Đoàn Văn Hậu cùng tuyển quốc gia lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Bố mẹ Đoàn Văn Hậu, ông Đoàn Quốc Thụy và bà Vũ Thị Nụ, cũng ra sân Mỹ Đình, để tiếp động lực cho con trai.

Doãn Hải My, sinh năm 2001, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, KOLs. Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Doãn Hải My đưa con trai đến sân Mỹ Đình cổ vũ chồng trong trận chung kết tối 26/8.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng giữ kín, tới năm 2022 mới công khai tình cảm. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Tháng 11/2023, cặp trai tài gái sắc tổ chức đám cưới linh đình tại hai địa điểm là Thái Bình (11/11/2023) và Hà Nội (26/11/2023). Đầu tháng 5/2024, vợ chồng Văn Hậu đón con trai đầu lòng - bé Đoàn Minh Đăng, tên ở nhà là Lúa.

Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Đoàn Văn Hậu hôn vợ, ăn mừng lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, Đoàn Văn Hậu đánh dấu màn trở lại đáng nhớ sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương, dần lấy lại vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1999 được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt từ vòng bán kết và đá chính cả hai lượt trận chung kết gặp Thái Lan. Sự trở lại của Văn Hậu giúp hàng thủ Việt Nam có thêm kinh nghiệm, khả năng tranh chấp và sự chắc chắn, góp phần vào hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.