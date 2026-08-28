Loại quả dân dã, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân và ổn định đường huyết, nấu cách này đậm đà ngon cơm

Chuối xanh là loại quả này chứa lượng lớn chất xơ cùng nhiều vitamin quan trọng như vitamin C, vitamin B6 và tiền vitamin A.

Loại quả này chứa nhiều kali, magie, vitamin B6 và vitamin C, hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm chuột rút và tăng sức đề kháng. Đặc biệt, chỉ số đường huyết thấp hơn chuối chín, phù hợp cho người tiểu đường, giảm cân.

Loại quả này cũng là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn như canh, món om hay nộm (gỏi). Dân Việt giới thiệu cách làm món chuối xanh kho tiêu đậm đà, ăn chay hay mặn đều ngon:

Nguyên liệu làm chuối kho tiêu:

- Chuối tiêu xanh: 4 quả (khoảng 450–500g phần ruột)

- Ớt cay: 1 trái, thái lát

- Tiêu xanh: 20g (khoảng 1 nhánh nhỏ)

- Lá húng bạc hà: 5–10g, dùng trang trí

- Bột năng: một ít để áo chuối

- Dầu ăn: đủ để chiên sơ

*Pha nước sốt:

- Hạt nêm: 10g

- Dầu hào: 18g

- Dầu điều đỏ: 15g

- Nước tương: 15g

- Nước hàng: 5g

- Tương ớt: 18g

- Đường: 5–10g, gia giảm theo khẩu vị

- Tiêu xay: 0,5–1g

- Nước lọc: 150g

Cách làm chuối kho tiêu

*Sơ chế chuối

- Chuối có thể để nguyên vỏ hoặc gọt mỏng bên ngoài, giữ lại phần xơ ôm quanh quả đều được.

- Cắt chuối thành khúc vừa ăn, ngâm ngay vào nước có pha chanh (hoặc giấm) + chút muối khoảng 15 phút để chuối bớt nhựa và không bị thâm. Sau đó rửa sạch.

- Đun một nồi nước thật sôi, cho thêm chút bột nghệ, thả chuối vào luộc khoảng 5 phút rồi vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh cho nguội bớt. Vớt ra để thật ráo.

- Áo một lớp bột năng thật mỏng bên ngoài chuối rồi chiên sơ trong dầu nóng cho miếng chuối săn lại, giữ được hình dáng khi kho.

*Pha nước sốt

Cho toàn bộ nguyên liệu phần nước sốt vào bát, khuấy thật đều cho gia vị hòa quyện.

* Kho chuối lần 1

- Cho chuối đã chiên vào chảo/nồi, đổ phần nước sốt vào.

- Kho lửa thật nhỏ khoảng 1–1,5 tiếng. Nếu trong quá trình kho nước cạn mà chuối chưa đạt độ mềm mong muốn thì châm thêm một chút nước.

- Khi chuối đã thấm gia vị, nước kho cạn còn sền sệt thì tắt bếp và để nguội hoàn toàn.

* Kho lần 2

- Chuối nguội hẳn thì tiếp tục kho lần 2 với lửa nhỏ khoảng 1 tiếng.

- Kho hai lần giúp chuối ngấm gia vị sâu hơn, mềm dẻo mà vẫn giữ được miếng đẹp, không bị nát.

- Khi nước kho bắt đầu sánh lại, cho tiêu xanh và ớt vào kho thêm 2–3 phút cho dậy mùi thơm rồi tắt bếp.

* Hoàn thành

- Gắp chuối ra đĩa, để nguội bớt rồi thêm vài lá húng bạc hà lên trên cho đẹp mắt và thơm hơn.

*Thành phẩm

Chuối mềm, bùi, dẻo, thấm đẫm vị mặn ngọt đậm đà, thơm nồng tiêu xanh, cay nhẹ của ớt và thoang thoảng mùi húng. Ăn cùng một bát cơm nóng thì đúng kiểu càng ăn càng cuốn, hao cơm vô cùng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Đặng thực hiện.