Muốn gan khỏe nên uống gì mỗi ngày?

Gan đảm nhiệm nhiều chức năng như chuyển hóa dinh dưỡng, sản xuất mật, dự trữ vitamin, phân giải rượu và một số thuốc. Chức năng gan có thể bị ảnh hưởng bởi uống nhiều rượu bia, tác dụng của thuốc, hóa chất, chế độ ăn thiếu cân bằng, rối loạn mỡ máu hoặc viêm gan do virus. Vì vậy, bảo vệ gan cần tập trung hạn chế yếu tố gây hại và điều trị bệnh lý nếu có, thay vì phụ thuộc vào các loại nước “giải độc”.

Dấu hiệu cảnh báo gan cần được kiểm tra

Một số dấu hiệu có thể liên quan đến bệnh gan nhưng không đồng nghĩa gan “nhiễm độc”, gồm ban đỏ, ngứa da, nổi mụn, vàng da vàng mắt, hôi miệng, mệt mỏi, khó tập trung, buồn nôn, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, đau bụng hoặc phù. Khi các triệu chứng xuất hiện hoặc kéo dài, nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự dùng nước “giải độc”.

Uống gì để thải độc gan?

Nước đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của người Việt, thường được chế biến thành chè, xôi, bánh hoặc đồ uống. Theo quan niệm y học cổ truyền, đậu xanh có tính mát và thường được sử dụng trong các món ăn, thức uống với mục đích thanh nhiệt. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định nước đậu xanh có khả năng “giải độc” hoặc điều trị bệnh gan.

Nước bí đao

Bí đao chứa nước cùng một số vitamin và khoáng chất, có thể được chế biến thành nhiều món ăn hoặc thức uống. Theo y học cổ truyền, bí đao có tính mát, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt. Nếu dùng dưới dạng nước bí đao, nên hạn chế thêm đường để tránh làm tăng lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

Nước gạo lứt

Gạo lứt chỉ được xay xát để loại bỏ lớp vỏ trấu nhưng vẫn giữ lại phần cám, nhờ đó chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn gạo trắng ở một số khía cạnh.

Nước gạo lứt có thể là một lựa chọn trong chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy thức uống này có tác dụng trực tiếp “thải độc gan”. Người sử dụng cũng nên tránh cho quá nhiều đường hoặc sử dụng nước gạo lứt thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm cần thiết.

Nước rau má

Rau má thường được dùng để chế biến thành nước uống và được ưa chuộng trong những ngày nóng. Theo y học cổ truyền, rau má có tính mát và thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt.

Tuy nhiên, không nên xem nước rau má như một loại thuốc làm sạch hoặc phục hồi gan. Nếu sử dụng thường xuyên, nên dùng với lượng phù hợp và chú ý nguồn nguyên liệu sạch.

Nước đậu đen

Đậu đen cung cấp chất xơ, protein thực vật cùng nhiều vi chất. Nước đậu đen có thể được sử dụng như một loại đồ uống trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Dù vậy, những thông tin cho rằng nước đậu đen có thể “giải độc gan” hoặc điều trị bệnh gan chưa có đủ bằng chứng để khẳng định. Hiệu quả phụ thuộc chủ yếu vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống.

Trà xanh

Trà xanh chứa các hợp chất chống oxy hóa, trong đó nổi bật là nhóm catechin. Sử dụng trà xanh ở mức vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều trà xanh với kỳ vọng phòng ngừa hoặc điều trị xơ gan, gan nhiễm mỡ. Đặc biệt, người nhạy cảm với caffeine nên hạn chế uống vào buổi tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nước lọc

Nước lọc vẫn là lựa chọn quan trọng nhất để duy trì đủ nước cho cơ thể. Khi được cung cấp đủ nước, cơ thể có điều kiện duy trì các hoạt động sinh lý bình thường, trong đó có quá trình đào thải chất cặn qua thận.

Không nhất thiết phải uống một lượng nước cố định như 2 lít mỗi ngày cho tất cả mọi người. Nhu cầu nước phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người mắc bệnh tim, bệnh thận hoặc phải hạn chế dịch cần tuân thủ lượng nước do bác sĩ hướng dẫn.

Nước mật ong

Mật ong chứa đường và năng lượng nên chỉ nên dùng vừa phải, đặc biệt với người thừa cân, gan nhiễm mỡ hoặc cần kiểm soát đường huyết; nước mật ong không có tác dụng “thải độc” hay chữa bệnh gan. Thay vì tìm đồ uống giải độc, nên hạn chế rượu bia, giữ cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và dùng thuốc đúng hướng dẫn; khi có dấu hiệu bất thường, cần đi khám.