Điều xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên ăn xúc xích?

Mỗi năm, người Mỹ tiêu thụ khoảng 20 tỷ chiếc xúc xích dùng làm hotdog. Món ăn này xuất hiện khắp các sân bóng chày, bữa tiệc nướng ngoài trời và đặc biệt là dịp Quốc khánh 4/7. Theo Eric Mittenthal, Chủ tịch Hội đồng Xúc xích và Hotdog Quốc gia Mỹ, riêng mùa hè người Mỹ ăn khoảng 7 tỷ chiếc, trong đó có khoảng 150 triệu chiếc vào đúng ngày Quốc khánh.

Theo Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic, xúc xích hấp dẫn vì có vị mặn, béo và kích hoạt hệ thống tạo khoái cảm trong não. Chính điều này khiến nhiều người khó dừng lại sau một chiếc. Khi ăn kèm bánh mì, tương cà, mù tạt, dưa chua hay hành tây, lượng muối, đường và tinh bột tinh chế nạp vào cơ thể cũng tăng lên đáng kể.

Riêng mùa hè người Mỹ ăn khoảng 7 tỷ chiếc xúc xích. Ảnh: Theguardian

Vì sao xúc xích bị coi là thực phẩm không lành mạnh?

Theo các chuyên gia, xúc xích thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến. Sản phẩm thường được làm từ các phần thịt còn lại sau khi đã lọc những phần thịt ngon hơn của bò hoặc lợn, sau đó được xay nhuyễn, phối trộn với gia vị, chất bảo quản và nhiều phụ gia trước khi đóng gói.

"Chúng được chế biến ở mức độ rất cao, chứa nhiều natri và chất béo bão hòa. Có thể vẫn có một ít protein, nhưng nhìn chung không mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng", Zumpano nói.

Michael Jacobson, nhà khoa học thực phẩm, cựu Giám đốc Trung tâm Khoa học vì Lợi ích Công cộng (Mỹ), cho rằng xúc xích là một trong những thực phẩm không nên ăn thường xuyên.

"Thỉnh thoảng ăn thì không sao, nhưng ăn đều đặn là ý tưởng rất tồi", ông nói.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường type 2, tăng huyết áp, sa sút trí tuệ và một số loại ung thư.

"Chất bảo quản trong xúc xích có thể tạo hợp chất gây ung thư"

Theo bác sĩ Donald Hensrud, chuyên gia dinh dưỡng tại Mayo Clinic, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến vào nhóm chất gây ung thư ở người vì có bằng chứng liên quan đến ung thư đại trực tràng, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy, tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Ông dẫn dữ liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho biết tiêu thụ khoảng 56 gram thịt chế biến mỗi ngày có thể làm tăng gần 20% nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một chiếc xúc xích thông thường nặng khoảng 45-57 gram.

Ngoài thịt, xúc xích còn chứa các chất bảo quản như sodium erythorbate giúp giữ màu hồng và sodium nitrite giúp ngăn vi khuẩn phát triển.

Các chuyên gia cho biết khi nitrite kết hợp với các hợp chất có trong thịt và được nấu ở nhiệt độ cao, chẳng hạn khi nướng trên vỉ, hoặc trong quá trình tiêu hóa, chúng có thể tạo thành nitrosamine - hợp chất được đánh giá có khả năng gây ung thư.

Có cần kiêng hoàn toàn?

Các chuyên gia đều cho rằng điều quan trọng nhất là tần suất sử dụng. Bác sĩ Hensrud cho biết ăn một chiếc xúc xích trong những dịp đặc biệt sẽ có nguy cơ thấp hơn nhiều so với việc tiêu thụ thường xuyên, ngay cả khi đó là những loại được quảng cáo "lành mạnh hơn".

"Nếu ai đó chỉ ăn một chiếc xúc xích vào dịp đặc biệt hoặc rất lâu mới ăn một lần, hãy cứ thưởng thức. Điều quan trọng là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh trong thời gian còn lại", ông nói.

Theo Zumpano, nếu tham gia các bữa tiệc nướng, người tiêu dùng nên hạn chế số lượng xúc xích, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây và ưu tiên các nguồn protein ít chế biến như thịt gà hoặc thịt bò tươi để cân bằng dinh dưỡng.