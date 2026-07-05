Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên hơn 753 tỷ đồng vẫn lỡ hẹn dù đã phạt 3 nhà thầu

Dự án Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên được HĐND tỉnh Phú Yên trước đây (nay là tỉnh Đắk Lắk) quyết định chủ trương đầu tư năm 2019. Sau đó, UBND tỉnh phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 753 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai trong giai đoạn 2020-2023. Tuy nhiên, do điều chỉnh quy mô, công nghệ và nhiều yếu tố phát sinh, tiến độ công trình liên tục phải điều chỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/9/2025. Sau đó, chủ đầu tư tiếp tục cam kết bàn giao công trình trước ngày 30/4/2026 và đưa bệnh viện vào hoạt động trong tháng 6/2026. Thế nhưng, đến giữa tháng 6/2026, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành như cam kết.

Phối cảnh Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, ông Đặng Khoa Đảm - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), cho biết bệnh viện được xây dựng trên diện tích khoảng 2,2ha, gồm khối nhà chính cao 10 tầng với tổng diện tích sàn hơn 33.500m² cùng 7 khối nhà phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án được chia thành 7 gói thầu, gồm 3 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu thiết bị và các gói thầu hạ tầng, cây xanh. Đến nay, phần xây dựng công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đang được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận (Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên) quản lý.

Vướng từ mặt bằng đến thiết bị y tế

Theo ông Đảm, việc bệnh viện chưa thể đưa vào hoạt động đúng các mốc thời gian đã cam kết xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó, khó khăn đầu tiên là công tác giải phóng mặt bằng. Dù công trình khởi công ngày 31/3/2023, nhưng đến tháng 5/2023 mới được bàn giao mặt bằng khối nhà chính; các khối nhà phụ tiếp tục được bàn giao theo từng giai đoạn và đến tháng 12/2025 mới hoàn tất toàn bộ.

Bên cạnh đó, đây là công trình y tế có yêu cầu kỹ thuật cao. Trong quá trình triển khai, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên nhiều lần đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục để bảo đảm đồng bộ với hệ thống trang thiết bị y tế.

Đáng chú ý, thiết bị y tế đang là "điểm nghẽn" lớn nhất. Dự án có 88 danh mục thiết bị y tế, nhưng đến nay chủ đầu tư và Bệnh viện Sản Nhi mới thống nhất được cấu hình của 65 danh mục, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 10/7, lựa chọn nhà thầu trong tháng 7.

Đối với 23 danh mục thiết bị còn lại, hai đơn vị vẫn chưa thống nhất được cấu hình kỹ thuật nên chưa thể triển khai các thủ tục đấu thầu. Theo ông Đảm, đơn vị không có chuyên môn sâu về thiết bị y tế nên phải thuê đơn vị tư vấn xây dựng cấu hình. Trong khi đó, Luật Đấu thầu quy định mỗi danh mục phải có ít nhất hai cấu hình tương đương để bảo đảm tính cạnh tranh, khiến quá trình hoàn thiện hồ sơ kéo dài.

Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo ban quản lý dự án thừa nhận công tác điều hành, đôn đốc tiến độ có thời điểm chưa thật sự quyết liệt. Ban đã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở, cảnh báo và xử phạt 3 nhà thầu do chậm tiến độ. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục nhỏ nên việc thay thế nhà thầu không còn khả thi.

Chủ đầu tư cam kết sẽ phát hành hồ sơ mời thầu đối với 23 danh mục thiết bị còn lại trước ngày 20/7, đồng thời phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao toàn bộ thiết bị để đưa Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên vào hoạt động trong năm 2026.

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên đã hoàn thành phần xây lắp.

Liên quan đến dự án trên, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, "nút thắt" nằm ở trang thiết bị y tế. “Quá trình lập dự án trước đây chưa tính toán hết việc đầu tư đồng bộ thiết bị cho bệnh viện. Không thể đưa toàn bộ bàn ghế, giường bệnh cũ sang cơ sở mới, như vậy sẽ rất khập khiễng. Thứ hai, việc xây dựng cấu hình thiết bị phải bảo đảm có nhiều hãng sản xuất đáp ứng theo quy định của Luật Đấu thầu, tránh phát sinh vướng mắc trong công tác kiểm toán, thanh tra sau này", ông nói.

Sở Y tế đang phối hợp với chủ đầu tư và Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên tiếp nhận công trình theo hình thức "cuốn chiếu", đồng thời đẩy nhanh các thủ tục để phấn đấu đưa bệnh viện vào hoạt động chậm nhất vào cuối năm 2026.