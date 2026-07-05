Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Nhập viện vì phù toàn thân, phát hiện suy tim, suy thận gây tổn thương đa cơ quan

Ông Toàn, 65 tuổi, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng phù toàn thân, vàng da, bụng chướng căng, khó thở và tiểu ít.

Theo người nhà, ông được chẩn đoán hở van hai lá và hở van ba lá nặng từ 3 năm trước. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, chán ăn, bụng ngày càng chướng to và khó thở tăng dần. Dù đã điều trị tại một phòng khám gần nhà nhưng các triệu chứng không cải thiện.

BS.CKI Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện suy tim mất bù nặng.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận người bệnh bị suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, kèm tràn dịch nhiều vị trí như màng tim, màng phổi và ổ bụng. Đây là hậu quả của tình trạng suy tim tiến triển kéo dài khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng.

Bác sĩ thăm hỏi sức khỏe người bệnh. Ảnh: BVCC

Hở van tim âm thầm nhưng có thể dẫn đến suy tim nguy hiểm

Theo bác sĩ Ngọc Anh, ông Toàn đã mắc hở van hai lá và hở van ba lá nặng trong nhiều năm nhưng chưa được theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, chỉ gây khó thở nhẹ khi vận động nên nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng máu trào ngược qua van tim khiến tim phải hoạt động quá sức để bù đắp lượng máu thiếu hụt.

Khi chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, tim không còn khả năng bơm máu hiệu quả, dẫn đến suy tim và kéo theo tổn thương ở nhiều cơ quan khác như gan, thận.

Khai thác bệnh sử cũng cho thấy ngoài các thuốc điều trị tim mạch, ông Toàn còn sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng và thuốc giảm đau điều trị gout.

Theo bác sĩ, một số thuốc kháng viêm, giảm đau có thể gây giữ nước, ảnh hưởng chức năng thận và làm tăng gánh nặng cho tim ở người mắc bệnh tim mạch, từ đó góp phần thúc đẩy đợt suy tim cấp xảy ra.

Sau một tuần điều trị, chức năng gan thận dần hồi phục

Người bệnh được điều trị tích cực bằng thuốc lợi tiểu, thuốc kháng đông, kiểm soát huyết áp, điều chỉnh nhịp tim và các thuốc hỗ trợ chức năng tim.

Sau một tuần điều trị, tình trạng phù toàn thân cải thiện rõ rệt, bụng xẹp dần, lượng nước tiểu trở về bình thường. Dịch trong màng phổi và ổ bụng giảm đáng kể.

Cân nặng của ông Toàn giảm từ 77 kg xuống còn 65 kg sau khi lượng dịch ứ trong cơ thể được đào thải. Người bệnh ăn uống tốt hơn, không còn khó thở, các chỉ số chức năng gan và thận cũng dần hồi phục trước khi được xuất viện.

Người hở van tim cần theo dõi định kỳ để tránh biến chứng

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện cho biết, hở van tim xảy ra khi van tim đóng không kín, khiến máu bị trào ngược về buồng tim sau mỗi nhịp co bóp.

Tình trạng này khiến tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì lượng máu nuôi cơ thể. Nếu kéo dài, buồng tim có thể bị giãn, chức năng tim suy giảm và dẫn đến suy tim. Ngoài ra, người bệnh còn đối mặt với nguy cơ rung nhĩ, hình thành cục máu đông và đột quỵ.

Các chuyên gia khuyến cáo người bị hở van tim từ mức độ trung bình trở lên cần được khám và theo dõi định kỳ để xác định thời điểm can thiệp phù hợp trước khi tim bị giãn lớn hoặc suy giảm chức năng không hồi phục.

Bên cạnh đó, người bệnh nên duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế muối và chất béo, kiểm soát cân nặng, tập luyện phù hợp và theo dõi mỡ máu thường xuyên để giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như hồi hộp, khó thở, mệt nhiều, phù chân, vàng da, chướng bụng hoặc đau ngực, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.