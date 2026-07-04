Uống nước lá cây để tan sỏi thận, nam thanh niên 'nuôi' khối sỏi san hô khổng lồ

Sau nhiều năm tự uống nước lá cây với hy vọng làm tan sỏi thận, nam thanh niên sinh năm 1994 ở vùng cao đến bệnh viện E trong tình trạng viên sỏi đã phát triển thành sỏi san hô khổng lồ, chiếm gần toàn bộ hệ thống đài bể thận phải.

Theo bác sĩ điều trị, hình ảnh X-quang cho thấy viên sỏi có nhiều nhánh, bám kín các đài thận. Với kích thước và mức độ phức tạp này, nếu áp dụng phương pháp mổ mở truyền thống, người bệnh có nguy cơ phải mở nhu mô thận để lấy sỏi, ảnh hưởng đáng kể đến chức năng thận.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, ê-kíp quyết định lựa chọn tán sỏi qua da đường hầm nhỏ nhằm bảo tồn tối đa nhu mô thận. Tuy nhiên, do khối sỏi quá lớn, các bác sĩ dự kiến bệnh nhân có thể phải trải qua 2-3 lần can thiệp mới lấy sạch sỏi.

Bác sĩ khuyến cáo các nước lá cây không thể làm tan được những viên sỏi lớn.

Bệnh nhân cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà neo người nên mong muốn được điều trị với chi phí thấp nhất. Trước hoàn cảnh này, các bác sĩ đã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục bảo hiểm đúng tuyến, đồng thời kết nối thêm các nguồn hỗ trợ để giảm gánh nặng kinh tế.

Ca can thiệp kéo dài từ tối đến gần nửa đêm. Sau hai lần tán sỏi bằng kỹ thuật ít xâm lấn, toàn bộ khối sỏi san hô đã được lấy sạch, hệ thống đài bể thận được giải phóng và quả thận được bảo tồn.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp điển hình của việc trì hoãn điều trị do tin vào các phương pháp truyền miệng. Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy thuốc lá hay các bài thuốc dân gian có thể làm tan những viên sỏi lớn. Trong khi đó, việc kéo dài thời gian điều trị khiến sỏi tiếp tục phát triển thành sỏi san hô, gây tắc nghẽn, viêm mủ, suy giảm chức năng thận và làm tăng nguy cơ phải thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc sỏi tiết niệu cần khám chuyên khoa định kỳ và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Không nên tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng, bởi điều này có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, làm mất cơ hội điều trị ít xâm lấn và bảo tồn chức năng thận.