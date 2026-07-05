Ghé địa điểm du lịch cách Hà Nội 100km, khách trải nghiệm loạt món ăn lạ, ngon

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 100km, Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan đẹp, có nhiều món ăn ngon mang nét đặc trưng của ẩm thực vùng cố đô xưa.

Nhiều du khách ở xa cũng lựa chọn vùng đất này làm điểm dừng chân trong hành trình foodtour vào kỳ nghỉ ngắn ngày.

Dưới đây là gợi ý của anh Nguyễn Trần Phong Vũ (Hà Nội) – người đam mê khám phá ẩm thực vùng miền về lịch trình foodtour ở Ninh Bình với một số món ngon, địa chỉ ăn uống mà du khách “không nên bỏ lỡ”.

Khách Hà Nội lựa chọn Ninh Bình làm điểm đến trải nghiệm foodtour vì đồ ăn ngon, giá phải chăng

Bún chả vuông

Theo anh Vũ, vài năm gần đây, Ninh Bình nổi lên như một điểm đến foodtour mới mẻ, hút khách trải nghiệm với nhiều món ngon. Trong đó có một món nổi bật, được nhiều du khách yêu thích là bún chả vuông (còn gọi bún chả quạt).

Tên gọi này xuất phát từ hình thức độc đáo của món ăn, đồng thời để thực khách dễ phân biệt với bún chả Hà Nội.

Cụ thể, chả ở Hà Nội được thái miếng mỏng vừa ăn hoặc xay nhuyễn, nặn thành viên tròn nhỏ. Còn chả ở Ninh Bình được viên thành hình tròn nhỏ, sau đó xếp lại với nhau thành miếng lớn vuông vức.

Ngoài ra, bún chả Hà Nội sử dụng bún rối sợi nhỏ, còn bún chả Ninh Bình ăn cùng bún lá, cắt miếng vừa ăn như bún đậu mắm tôm.

Du khách có thể thưởng thức món bún chả vuông ở Ninh Bình vào bất cứ thời gian nào trong ngày

Ở Ninh Bình, du khách có thể tìm và thưởng thức món bún chả vuông ở một số địa chỉ trong trung tâm phường Hoa Lư như: bún chả quạt Tình Mai – số 7 Phạm Hồng Thái, bún chả quạt Ngõ 5 – 202 Lê Thái Tổ, bún chả quạt Tuấn Anh – 168A Nam Thành, bún chả quạt cô Liễu – 574 Trần Hưng Đạo…

Bún mọc

Từ món ăn trứ danh của vùng đất Kim Sơn, bún mọc giờ xuất hiện phổ biến và trở thành món ngon được yêu thích ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình.

Món ăn này có thành phần chính là bún, nước dùng trong vắt và những viên mọc cỡ lớn, dai giòn, ăn rất “đã miệng”.

“Bún mọc Ninh Bình trông khá giống bún mọc Hà Nội nhưng viên mọc to và giòn hơn. Trong tô bún còn có cả chả mỡ thơm, béo ngậy”, anh Vũ nêu cảm nhận.

Vị khách Hà Nội gợi ý một số quán bún mọc ngon ở phường Hoa Lư, Ninh Bình như: bún mọc Kim Sơn - 121 Nguyễn Huệ, bún mọc Quyết Nhung – ngõ 22 Phạm Hồng Thái, bún mọc Thục Uyên – 10 Nguyễn Văn Cừ, bún mọc Tố Như – số 37 ngõ 74 Đinh Tiên Hoàng…

Một bán bún mọc ở Ninh Bình đầy ắp nguyên liệu, giá khoảng 40.000 đồng

Gỏi nhệch

Đặc sản Ninh Bình có một món ăn không kém phần nổi tiếng, được nhiều thực khách yêu thích, đó là gỏi cá nhệch (hay gỏi nhệch).

Ngoài phần thịt nhệch được sơ chế kỳ công, món gỏi này còn hút khách bởi loại nước chấm đặc trưng gọi là chẻo.

Chẻo chấm gỏi nhệch phải được làm từ xương cá giã nhuyễn, trộn với thịt ba chỉ, mẻ chua, trứng gà cùng một số gia vị rồi đun chín lên. Hỗn hợp chẻo thu được có màu vàng đậm, đặc sánh, vị béo ngậy và dậy mùi thơm.

Ngoài nước chấm, các nguyên liệu ăn kèm gỏi nhệch cũng được chuẩn bị cầu kỳ, gồm cả chục loại lá thơm như: lá sung, lá ổi, lá lộc vừng, lá mơ, húng quế, mùi tàu, đinh lăng…

Tới Ninh Bình, du khách có thể trải nghiệm món gỏi nhệch ở một số nhà hàng, quán ăn như: nhà hàng Vũ Bảo – 86 đường Lương Văn Tụy kéo dài, nhà hàng Tính Gỏi – 248/8 Ngô Gia Tự…

Thịt dê

Thịt dê núi từ lâu đã trở thành đặc sản nức tiếng của vùng đất Ninh Bình.

Qua bàn tay tài hoa và sự sáng tạo của người địa phương, thịt dê nơi đây được chế biến thành hàng chục món ăn hấp dẫn như: tái chanh, xào lăn, chao tỏi, nhúng mẻ, hấp, hầm hay dê nướng ngũ vị, nấu cà ri…

Thịt dê là đặc sản nức tiếng Ninh Bình

Nếu ghé thăm nơi đây, du khách có thể tìm và thưởng thức các món ăn từ dê ở một số địa chỉ hút khách như: nhà hàng Đức Dê – số 29 ngõ 458 đường Nguyễn Huệ, nhà hàng thịt dê Chính Thư – thôn Khê Thượng, nhà hàng Thành Long – số 4 Ngô Quyền…

Món bún canh và bánh gối, bánh tiêu

Ngoài các món kể trên, anh Vũ gợi ý du khách có thể trải nghiệm thêm một số món ăn bình dân hay thức quà vặt ở các hàng quán thuộc địa phận phường Hoa Lư, Ninh Bình như: kem xôi Thanh Hằng – 36 Cù Chính Lan; bánh gối, bánh tiêu, bánh canh cô Hoa – số 6 ngõ 53 Lương Văn Tụy…

Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ