Mắc 5 bệnh chuyển hóa từ thói ăn khuya, ít vận động

Kết quả kiểm tra sức khỏe mới đây tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho thấy các chỉ số sinh hóa máu của người đàn ông 33 tuổi đều vượt ngưỡng báo động. Cụ thể, chỉ số đường huyết đạt 6.66 mmol/L, chỉ số HbA1c lên tới 8.03%, trong khi mức bình thường dưới 5.7%. Đặc biệt, nồng độ Triglyceride (mỡ máu) chạm ngưỡng 11.93 mmol/L, gấp gần 7 lần mức cho phép. Ngoài ra, hàm lượng Cholesterol toàn phần, mỡ máu xấu (LDL-Cholesterol), men gan và axit uric đều tăng cao.

Trước đó một tháng, bệnh nhân tăng 4 kg, cán mốc 93 kg với chiều cao 1,7 m. Anh thường xuyên thèm đồ ngọt, ăn cơm nhiều hơn, nhanh đói và ngủ không sâu giấc. Dù vậy, do không thấy mệt mỏi hay tê bì tay chân, anh chủ quan cho rằng bản thân chỉ đang chịu áp lực sinh hoạt thông thường.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm và chụp CT xác nhận gan nhiễm mỡ độ III, mức độ nặng nhất có nguy cơ tiến triển thành xơ gan. Xét nghiệm nước tiểu cũng xuất hiện protein niệu, dấu hiệu cảnh báo sớm tình trạng tổn thương cầu thận do biến chứng tiểu đường.

Thói quen ăn tối muộn với nhiều tinh bột thúc đẩy các bệnh chuyển hóa. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Bệnh nhân cho biết gia đình kinh doanh quán ăn nên anh thường xuyên ăn tối muộn và ăn đêm với lượng tinh bột lớn. Ngoài ra, anh hầu như không tập thể dục. Cách đây một năm, người đàn ông từng bị đau gout cấp nhưng tự ý dừng thuốc và bỏ theo dõi chỉ số axit uric ngay khi hết đau.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc đái tháo đường type II, gout, rối loạn lipid máu nặng, gan nhiễm mỡ độ III và béo phì. Hiện anh phải điều trị ngoại trú bằng phác đồ phối hợp thuốc kiểm soát đường huyết, hạ mỡ máu, giảm axit uric và thuốc bổ trợ tế bào gan.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp của nhóm bệnh chuyển hóa này làm gia tăng rủi ro xảy ra các biến cố tim mạch cấp tính như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ trong tương lai gần.

Phân tích về lối sống, bác sĩ cảnh báo vào buổi tối, độ nhạy insulin giảm khiến cơ thể xử lý glucose kém hiệu quả. Việc nạp nhiều tinh bột và chất béo vào đêm muộn khiến năng lượng dư thừa tích trữ thành mỡ thay vì được tiêu thụ. Thói quen này cùng với lối sống ít vận động làm chậm quá trình trao đổi chất, gây đề kháng insulin và dẫn tới hàng loạt rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng.

Để kiểm soát sức khỏe, người dân nên thực hiện xét nghiệm định kỳ tối thiểu 1-2 lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm.