Thiên đường ẩm thực Nha Trang: Những món ngon “chưa thử chưa thấu” vị biển miền Trung

Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến vi vu sắp tới, đây là những thức quà đặc sản tinh túy nhất định du khách phải ghi vào danh sách "phải thử".

Thức quà ăn sáng, ăn vặt: Tinh hoa từ những món nước và bánh truyền thống

Dạo bước quanh các con phố Nha Trang vào buổi sớm mai hay lúc xế chiều, bạn sẽ dễ dàng bị hấp dẫn bởi hương thơm nghi ngút tỏa ra từ những góc quán bình dị.

Bún sứa Nha Trang

(Ảnh: Vietravel)

Đây là món ăn thanh mát đặc trưng, đại diện cho bản sắc vùng biển. Không giống như các loại bún cá thông thường, nước dùng của bún sứa được ninh hoàn toàn từ các loại cá biển nhỏ (như cá liệt, cá thu) nên có vị ngọt thanh, trong vắt mà không hề mỡ màng. Sứa dùng để ăn bún là loại sứa nhỏ bằng ngón tay, màu trắng đục và dày cùi. Khi thưởng thức, cảm giác giòn sần sật của sứa kết hợp với chả cá hấp, chả cá chiên và rau sống thái nhỏ sẽ khiến bạn ấn tượng ngay từ miếng đầu tiên.

Bún chả cá

Bún chả cá Nha Trang nổi tiếng kháp nước vì được làm từ cá tươi, mang lại vị thơm ngon cho du khách. (Ảnh: Vietravel)

Chả cá Nha Trang nổi tiếng khắp cả nước vì được làm hoàn toàn từ cá tươi rói (như cá mối, cá thu, cá nhồng...) quết nhuyễn bằng tay, tạo độ dai giòn tự nhiên tuyệt đối mà không pha bột. Một tô bún đúng điệu sẽ là sự tổng hòa của chả cá chiên vàng, chả cá hấp dai mềm và cá dầm (thịt cá ngừ hoặc cá thu xé nhỏ) bơi lội trong làn nước lèo ngọt thanh.

Bánh căn hải sản

(Ảnh: Vietravel)

Khác với phiên bản ăn kèm xíu mại ở xứ lạnh Đà Lạt, bánh căn Nha Trang được nướng trong khuôn đất nung cho đến khi chín vàng, rìa bánh giòn rụm nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mịn. Phần nhân bánh là "sân khấu" của hải sản tươi rói như tôm, mực, trứng cút hoặc thịt bằm. Món ăn này được nâng tầm nhờ làn nước chấm đa dạng: nước mắm cá kho đậm đà, nước mắm tỏi ớt cay xè hoặc mắm nêm, thêm xíu mỡ hành béo ngậy và xoài bằm chua ngọt.

Bánh xèo mực sữa

(Ảnh: Vietravel)

Nếu đã quá quen với bánh xèo tôm thịt, bánh xèo mực sữa tại Nha Trang sẽ mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Những con mực sữa tươi rói, vừa đánh bắt từ biển về được cho thẳng vào khuôn đúc cùng giá đỗ và hành lá. Điểm độc đáo là khi ăn, túi mật của mực vỡ ra, hòa vào nước mắm tỏi ớt tạo nên vị ngọt mằn mặn đầy lôi cuốn, ăn hoài không chán.

Bún cá - món “nhẹ bụng nhưng gây thương nhớ” của phố biển

Món bún cá Nha Trang cũng là một trong những món ăn được nhiều du khách tìm thưởng thức. (Ảnh: Vietravel)

Bún cá Nha Trang là một trong những món dễ ăn nhất của phố biển, nhưng lại để lại ấn tượng khá lâu với nhiều du khách. Điểm cuốn hút nằm ở vị ngọt thanh tự nhiên từ cá tươi và cách nấu giữ được độ trong của nước dùng, không bị nặng gia vị.

Nước dùng thường được ninh từ xương và đầu cá nên có vị ngọt dịu, trong và không tanh. Một tô bún đầy đủ gồm sợi bún mềm, chả cá hấp hoặc chiên làm từ cá thu, cá cờ, thêm vài lát cá dầm, hành phi và rau sống ăn kèm. Khi ăn, bạn có thể thêm chút mắm Nha Trang hoặc ớt chưng để điều chỉnh hương vị theo khẩu vị.

Điểm đáng chú ý của món này nằm ở cách mỗi quán xử lý nguyên liệu và nêm nếm khác nhau. Từ độ ngọt của nước dùng, độ dai của chả cá đến tỷ lệ topping - tất cả đều tạo nên sự khác biệt rõ ràng giữa các quán, và cũng là lý do nhiều người sẵn sàng thử nhiều nơi trong cùng một chuyến đi.

Những món đặc sản và đồ nhậu vang danh

Không chỉ có các món ăn nhanh, ẩm thực Nha Trang còn sở hữu những món ăn "vừa ăn vừa nhâm nhi" cực kỳ nịnh miệng.

Nem nướng Nha Trang

Món nem nướng Nha Trang được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn. (Ảnh: Vietravel)

Nem nướng là một trong những món phổ biến nhất khi nhắc đến đặc sản Nha Trang. Thịt heo được xay nhuyễn, nêm gia vị rồi nướng trên than, tạo lớp vỏ ngoài hơi xém nhưng bên trong vẫn mềm và ngọt.

Điểm khác biệt của nem nướng Nha Trang so với nhiều vùng khác nằm ở phần nước chấm được làm sánh đặc từ thịt, gan và đậu phộng, tạo vị béo đặc trưng. Người địa phương thường ăn kèm nhiều rau sống và bánh tráng để cân bằng vị đậm của nem.

Sự kết hợp nhiều lớp nguyên liệu khiến món này dễ ăn với đa số du khách, đặc biệt là những ai lần đầu thử ẩm thực Nha Trang.

Bò nướng Lạc Cảnh

Những miếng thịt bò xắt quân cờ vuông vức "hút" người dùng. (Ảnh: Bò nướng Lạc Cảnh)

Với lịch sử lâu đời, món ăn này đã trở thành một thương hiệu không thể bỏ qua. Thịt bò được xắt quân cờ vuông vức, tẩm ướp mật ong cùng các loại gia vị gia truyền độc cấu rồi nướng trực tiếp trên bếp than hoa. Từng miếng thịt chín tới mềm tan, mọng nước, ăn kèm xà lách, hành tây và chấm với muối ớt chanh thì "hết sẩy".

Gỏi cá mai

Những ai từng ăn món cá mai không thể quên được vị ngon đầy hấp dẫn của món ăn này. (Ảnh: Vietravel)

Cá mai là loại cá nhỏ, thịt trong suốt, săn chắc và đặc biệt không hề tanh. Người thợ làm gỏi khéo léo rút xương, tái chín cá bằng chanh hoặc giấm, sau đó trộn đều với thính gạo thơm lừng, rau thơm và đậu phộng rang. Chén nước chấm ăn kèm được làm từ chính xương cá mai nấu chín, hòa cùng chuối chát, tỏi, ớt và gan heo, tạo nên một kết cấu đậm đà khó quên.

Hải sản tươi sống: Bản tình ca từ các làng chài

Nha Trang nổi tiếng với các món ăn hải sản. (Ảnh: Vietravel)

Đến thành phố biển mà chưa ăn hải sản thì coi như chưa đến Nha Trang. Nhờ nằm gần khu vực biển sâu và hệ thống vịnh biển khép kín, hải sản Nha Trang nổi tiếng khắp cả nước vì độ tươi ngọt và phong phú.

Tại các nhà bè, nhà hàng ven biển hay thậm chí tại các hòn đảo hoang sơ xa bờ như đảo Bích Đầm, du khách có thể tự tay chọn hải sản đang bơi và yêu cầu chế biến ngay tại chỗ.

Tiêu chí hải sản tươi, ngon luôn được các nhà hàng hướng đến lựa chọn phục vụ khách hàng. (Ảnh: Vietravel)

Tôm hùm Bình Ba: Đặc biệt là tôm hùm được nuôi tại các làng chài (như Bình Ba) luôn đứng đầu bảng về chất lượng. Thịt tôm chắc nịch, ngọt đậm và phần gạch béo ngậy.

Ốc biển, mực nhảy, cá bóp: Vừa kéo lưới lên mang đi hấp sả, nướng mọi hoặc nướng muối ớt đều giữ trọn được hương vị nguyên bản của đại dương.