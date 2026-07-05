Loại quả mùa hè mọng nước, giàu vitamin C hơn nhãn, thơm hơn dưa hấu, đem pha trà thơm dịu, giải nhiệt hấp dẫn

So với nhiều loại quả mùa hè như dưa hấu, xoài hay đào, quả vải nổi bật bởi hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm tự nhiên.

Loại quả này nguồn cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do.

Đặc biệt khi kết hợp với trà, vải tạo nên hương vị thơm ngọt hài hòa, rất thích hợp để pha những ly đồ uống mát lạnh trong ngày hè.

Một ly trà vải mát lạnh giúp giải khát và là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn hương vị của loại trái cây đặc trưng mỗi độ hè về. Dân Việt giới thiệu công thức làm món trà vải như sau:

So với nhiều loại quả mùa hè như dưa hấu, xoài hay đào, quả vải nổi bật bởi hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm tự nhiên.

Nguyên liệu làm trà vải

- 500gr thịt vải

- Đường kính 100gr

- Trà nhài/ ô long loại túi lọc 3 túi/ ngoài ra có thể dùng lục trà… tuỳ khẩu vị

Cách làm trà vải:

- Thịt vải cho thêm 100gr đường ngâm cho đường tan hết và vải ngấm đường.

Vải tách hạt ngâm cùng đường

- Trà nhài/ ô long mang đi nhúng nước sôi (tầm 500ml- 1 lít) tuỳ người uống thích vị trà đậm hay nhạt) cho ra chất trà, sau khi trà ra chất thì cho nhiều đá vào để tầm 10 phút.

- Cho ra cốc và thưởng thức: Cho theo thứ tự: nhiều đá, cốt trà khoảng 100-150ml, thịt vải thêm nước đường nếu muốn uống ngọt hơn. Cho vào bình lắc đều hoặc nếu không có bình thì khuấy đều. Trang trí thêm vải ở trên để cốc trà hấp dẫn hơn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện.