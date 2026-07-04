Phía sau bức ảnh người vợ bất lực khuyên chồng cố gắng tiếp tục điều trị ung thư qua lời kể của bác sĩ

Nhiều năm làm việc tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, bác sĩ CKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm đã chứng kiến không ít gia đình đứng trước những lựa chọn đau lòng khi ung thư gõ cửa. Thế nhưng, mới đây câu chuyện của một bệnh nhân nam mới 32 tuổi vẫn khiến vị bác sĩ nhiều lần day dứt.

Kể lại sự việc, bác sĩ Vi cho biết, bệnh nhân là người đàn ông mới 32 tuổi, vốn khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình. Do đặc thù công việc thường xuyên làm ca đêm, anh bị đau dạ dày nhiều năm nhưng chỉ nghĩ là bệnh thông thường nên cố chịu đựng.

Bên trong phòng bệnh là cuộc trò chuyện đầy nước mắt của hai vợ chồng về hành trình chiến đấu với ung thư. Ảnh: BSCC

Khoảng một tháng trước, khi những cơn đau xuất hiện dày hơn, dữ dội hơn, kèm theo tình trạng đại tiện phân đen, anh mới quyết định đi khám. Tại đây, các xét nghiệm xác định anh mắc ung thư dạ dày. Qua đánh giá ban đầu, bệnh đã ở giai đoạn III.

“Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa có thành phần tế bào nhẫn – đây là 1 trong những thể có tiên lượng rất kém, xu hướng di căn sớm, đặc biệt xấu hơn ở nhóm người trẻ tuổi”, bác sĩ Vi thông tin.

Các bác sĩ nhanh chóng tư vấn phác đồ điều trị gồm liệu pháp toàn thân kết hợp phẫu thuật nhằm hướng tới mục tiêu điều trị triệt căn. Thế nhưng, sau khi được bác sĩ tư vấn về phác đồ điều trị cũng như chi phí phải đối mặt, hai vợ chồng gần như rơi vào im lặng. Hơn một ngày sau, họ vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

"Bản thân chúng tôi cũng rất trăn trở. Hai vợ chồng còn quá trẻ, đang nuôi hai con nhỏ, kinh tế chưa ổn định. Chúng tôi thậm chí đã tư vấn gia đình chuyển sang bệnh viện công để giảm bớt chi phí, chỉ mong bệnh nhân được điều trị càng sớm càng tốt", bác sĩ Vi chia sẻ.

Bác sĩ Vi động viên sức khoẻ bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bác sĩ, với thể bệnh này, mỗi ngày chậm trễ đều có thể khiến khối u tiến triển nhanh hơn, tăng nguy cơ di căn và làm mất cơ hội điều trị triệt căn. Nhưng rồi điều khiến vị bác sĩ trăn trở nhất lại không nằm ở phác đồ điều trị hay tiên lượng bệnh, mà ở cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng sau những ngày đầu nhập viện.

Người chồng nhiều lần xin dừng điều trị. Anh chấp nhận buông xuôi, chỉ mong giữ lại khoản tiền tiết kiệm ít ỏi để sau này vợ có thể chăm lo cho hai con. Ở bên cạnh, người vợ gần như bất lực. Chị chỉ biết động viên chồng cố gắng thêm một lần nữa, tiếp tục điều trị để có cơ hội được ở lại cùng mẹ con chị lâu hơn.

Bác sĩ Vi bày tỏ, có lẽ chỉ những người thực sự ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được sự giằng xé ấy. Người chồng muốn để lại tương lai cho vợ con. Người vợ lại chỉ mong giữ được chồng ở lại bên gia đình.

Thực tế điều trị cho thấy, áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân ung thư chần chừ hoặc từ chối điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Theo BS Vi, với mỗi trường hợp cụ thể, bác sĩ luôn cố gắng xây dựng phương án điều trị phù hợp để người bệnh có thể tiếp cận dịch vụ y tế trong khả năng của mình.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn cả là nhiều bệnh nhân sau khi được chẩn đoán lại lựa chọn tìm đến thuốc nam, thuốc bắc hoặc các phương pháp chữa bệnh truyền miệng. Sau hai đến ba tháng, khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng hoặc cơ thể suy kiệt, họ mới quay trở lại bệnh viện. Lúc đó, bệnh thường đã chuyển sang giai đoạn muộn, đánh mất cơ hội điều trị triệt căn.

Theo bác sĩ Vi, những năm gần đây, ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng trẻ hóa và diễn tiến ác tính hơn ở người trẻ. Nguyên nhân được cho là liên quan đến lối sống hiện đại như thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, ít vận động, áp lực công việc kéo dài, căng thẳng, thức khuya và sinh hoạt thất thường,…

Những yếu tố này khiến cơ thể tăng tiếp xúc với các yếu tố bất lợi, giảm khả năng tự chữa lành dẫn đến phát sinh các tế bào ung thư.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ khuyến cáo mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc và hạn chế các yếu tố gây hại.

Đặc biệt, những người có bệnh lý dạ dày kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần khám chuyên khoa, điều trị dứt điểm các bệnh nền và chủ động tầm soát ung thư để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

"Ung thư không đồng nghĩa với hết hy vọng. Điều đáng tiếc nhất không phải là mắc bệnh, mà là người bệnh đánh mất cơ hội điều trị chỉ vì chần chừ hoặc đặt niềm tin vào những phương pháp chưa được kiểm chứng. Khi được phát hiện sớm và điều trị đúng, rất nhiều bệnh nhân vẫn có cơ hội kéo dài sự sống, thậm chí khỏi bệnh", BS.CKI Ninh Công Vi nhấn mạnh.