Ca sĩ Đức Phúc bắt trend, làm kem siêu tốc cực đơn giản, chỉ với một quả dưa

Đức Phúc vào bếp và rất hào hứng với món kem làm siêu nhanh này. Anh đã chuẩn bị phần hoa quả để trong ngăn đông từ trước. Thông tin từ Thời báo Văn hóa nghệ thuật.

Nam ca sĩ rất thích ăn kem chuối nên anh đã để 3 quả chuối bóc sẵn để vào trong hộp đông.

Đầu tiên, anh cho một ít sữa tươi vào hộp chuối, sau đó sẽ mix thêm whipping cream. Với phần dưa lưới, ca sĩ cũng thực hiện tương tự.

Tiếp đó, anh cho thêm một ít sữa đặc. Giọng ca "Ánh nắng của anh" rất hào hứng chờ đợi món kem siêu mát lạnh với vị hoa quả mình yêu thích.

Loại kem này sẽ không cần phải cho vào tủ lạnh nữa mà chỉ việc lấy thìa cạo để trộn lẫn các thành phần với nhau vì hoa quả đã để đông lạnh từ trước.

Đức Phúc rất hào hứng, hồi hộp với phần cạo này. Sữa tươi, sữa đặc, whipping cream được hòa lẫn với phần hoa quả đông mát lạnh.

Ca sĩ 9x rất ngạc nhiên với kết cấu của kem chuối rất sệt và quánh, không hề bị lỏng hay quá cứng. Anh lấy ly để cho kem vào và thưởng thức. Khi đưa kem vào miệng và cảm nhận hương vị, anh bỗng nhiên "rung" cả người bởi nó "ngon quắn quéo". Anh thốt lên: "Ôi mọi người ơi, kem chuối nó ngon lắm luôn ấy, kem chuối best seller" và liên tục giơ ngón tay like.

Tiếp đến là kem dưa lưới. Kết cấu của em rất mịn. Dù dưa lưới không phải là vị yêu thích nhất của mình nhưng Đức Phúc cũng không khỏi bất ngờ: "Ôi kem dưa lưới cũng ngon quá mọi người ạ!"

Làm kem trong quả dưa lưới gây sốt

Làm kem trong quả dưa lưới đang trở thành món ăn hot trend mùa hè này, với cách làm đơn giản. Để làm món ăn này, bạn có thể tham khảo cách làm được hướng dẫn trên Ngôi sao dưới đây:

Nguyên liệu

1 quả dưa lưới chín (khoảng 1,2-1,5 kg)

150-200 ml sữa đặc

100 ml sữa tươi không đường (tùy chọn)

Lá bạc hà, hạnh nhân hoặc hạt dẻ cười để trang trí (nếu thích)

Cách thực hiện

- Dưa lưới rửa sạch, sau đó cắt đôi theo chiều ngang hoặc chiều dọc, tùy hình dáng của quả và cách trình bày mong muốn. Dùng thìa nạo bỏ toàn bộ phần hạt ở giữa, giữ nguyên phần thịt dưa.

- Cho hai nửa quả dưa vào ngăn đông khoảng 8 tiếng. Khi dưa đã đông cứng, lấy ra, lần lượt rót sữa tươi và sữa đặc vào phần lõm giữa quả.

- Dùng thìa nạo dần phần thịt dưa đông lạnh, đồng thời trộn đều với sữa để hỗn hợp hòa quyện, tạo thành lớp kem mềm, mịn và có vị ngọt béo. Sau đó, đặt dưa trở lại ngăn đông thêm khoảng 4-5 tiếng.

- Khi ăn, lấy dưa ra ngoài vài phút, dùng muỗng múc kem thành từng viên rồi thưởng thức.

Tại Việt Nam, dưa lưới được trồng quanh năm trong nhà màng, tuy nhiên ngon nhất thường vào khoảng tháng 4 đến tháng 8, khi thời tiết nắng nhiều giúp quả đạt độ ngọt và mùi thơm rõ hơn. Đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng các món giải nhiệt tăng cao nên dưa lưới được nhiều gia đình lựa chọn.

Dưa lưới chứa khoảng 90% là nước, giàu vitamin A, vitamin C, kali và chất chống oxy hóa. Loại quả này giúp bổ sung nước, hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da, tăng cường miễn dịch và cung cấp chất xơ, tạo cảm giác no lâu.