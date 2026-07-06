Người đàn ông 30 tuổi đột ngột tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ cảnh báo 2 món nhiều người Việt vẫn ăn sáng mỗi ngày

Một trường hợp được Sohu, NetEase Health đăng tải gần đây đã thu hút sự chú ý khi một người đàn ông mới 30 tuổi tử vong do biến chứng cấp của bệnh tiểu đường sau nhiều năm duy trì thói quen ăn sáng thiếu lành mạnh.

Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì biến chứng tiểu đường sau nhiều năm ăn sáng qua loa

Theo thông tin được chia sẻ, Xiao Chen (30 tuổi, Trung Quốc) là nhân viên văn phòng, trước đó được đánh giá có sức khỏe tương đối tốt và chưa từng phát hiện mắc bệnh qua các lần khám định kỳ.

Do công việc bận rộn, mỗi sáng anh thường chỉ ghé cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì ngọt hoặc bánh kếp chiên kèm một chai nước ngọt rồi vội vàng đến nơi làm việc. Thói quen này kéo dài suốt khoảng 5 năm.

Gần đây, Xiao Chen bất ngờ xuất hiện tình trạng buồn nôn, nôn nhiều rồi hôn mê ngay tại văn phòng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi do nhiễm toan ceton do đái tháo đường – một biến chứng cấp tính nguy hiểm có thể xảy ra khi lượng insulin trong cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ điều trị, trước đó Xiao Chen đã có những dấu hiệu cảnh báo như khát nước nhiều, khô miệng, mệt mỏi kéo dài nhưng không đi khám vì cho rằng chỉ do làm việc quá sức.

Vì sao bữa sáng ảnh hưởng lớn đến đường huyết?

Sau một đêm nhịn ăn, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động các hoạt động trong ngày. Đây cũng là thời điểm tuyến tụy bắt đầu tiết insulin nhằm đưa glucose từ máu vào tế bào.

Nếu bữa sáng cân đối, giàu chất xơ, protein và tinh bột hấp thu chậm, lượng đường trong máu sẽ tăng từ từ, giúp insulin hoạt động hiệu quả.

Ngược lại, nếu thường xuyên ăn các món chứa nhiều đường tinh luyện hoặc nhiều chất béo bão hòa, đường huyết có thể tăng nhanh sau ăn. Theo thời gian, tình trạng này góp phần làm tăng nguy cơ kháng insulin – yếu tố quan trọng trong sự phát triển của đái tháo đường type 2, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì hoặc ít vận động.

2 nhóm món ăn sáng nên hạn chế

1. Bánh ngọt và đồ uống nhiều đường

Đây là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vì tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Các loại bánh mì ngọt, bánh kem, bánh nướng công nghiệp, trà sữa, nước ngọt hay sữa có nhiều đường thường chứa lượng đường bổ sung khá cao nhưng lại ít chất xơ.

Khi ăn riêng các thực phẩm này vào buổi sáng, đường huyết có thể tăng nhanh hơn so với bữa ăn cân đối. Nếu duy trì thường xuyên, đặc biệt kết hợp với lối sống ít vận động, nguy cơ tăng cân, kháng insulin và đái tháo đường type 2 cũng tăng theo.

Điều đáng lưu ý là nhiều người sau khi ăn những món này thường nhanh đói trở lại, khiến tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày tăng lên.

2. Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Các món như bánh quẩy, bánh rán, bánh kếp chiên, xúc xích chiên hay khoai tây chiên tuy hấp dẫn nhưng thường chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng.

Việc thường xuyên ăn nhiều thực phẩm chiên rán có thể góp phần làm tăng cân, tăng cholesterol máu và làm giảm độ nhạy insulin. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 cũng như các bệnh tim mạch.

Nếu các món này còn được dùng cùng nước ngọt hoặc trà sữa, lượng đường và năng lượng nạp vào sẽ càng cao hơn.

Ăn sáng thế nào để tốt cho đường huyết?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bữa sáng nên đảm bảo đủ các nhóm thực phẩm thay vì chỉ ăn tinh bột hoặc đồ ngọt.

Một bữa sáng cân đối có thể gồm:

Tinh bột nguyên hạt: yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang, ngô hoặc gạo lứt.

Protein chất lượng: trứng luộc, sữa không đường, sữa chua không đường, đậu phụ hoặc thịt nạc.

Rau và trái cây: dưa chuột, cà chua, rau xanh hoặc một lượng trái cây tươi vừa phải.

Ngoài ra, nên: Ăn sáng đúng giờ, tốt nhất trong vòng 1–2 giờ sau khi thức dậy. Hạn chế đồ uống có đường. Ăn chậm, nhai kỹ. Kết hợp vận động đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý. Không chỉ bữa sáng, lối sống mới là yếu tố quyết định

Trường hợp của Xiao Chen là lời nhắc nhở rằng sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào việc có uống rượu bia hay không. Một chế độ ăn nhiều đường, nhiều chất béo, kéo dài trong nhiều năm kết hợp với lối sống ít vận động cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có thực phẩm nào trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường chỉ sau một vài bữa ăn. Tuy nhiên, việc thường xuyên lựa chọn đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn và món chiên rán trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh gia đình, thừa cân hoặc béo phì.

Thay đổi từ những lựa chọn nhỏ trong bữa sáng, duy trì chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ tuyến tụy và giảm nguy cơ đái tháo đường trong tương lai.