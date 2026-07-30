Cụ ông 98 tuổi tổn thương gan, thận sau khi bị đàn ong vò vẽ tấn công

Ngày 30/7, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công cho một cụ ông 98 tuổi bị đàn ong vò vẽ tấn công. Bệnh nhân bị ong đốt gần 80 nốt trên cơ thể, gây tổn thương đa cơ quan.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã hồi phục và được xuất viện.

Theo thân nhân, sự việc xảy ra vào ngày 18/7. Khi đang làm vườn, cụ ông N.S (98 tuổi, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công.

Người bệnh bị đốt gần 80 nốt, tập trung ở vùng lưng, tay, chân và đầu. Sau khi bị ong đốt, cụ ông đau nhức toàn thân và được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cấp cứu.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng phù hai mắt, da niêm mạc nhợt, thở gắng sức và có nhiều vết ong đốt trên cơ thể. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao, rối loạn đông máu nặng, men gan và men cơ tăng, kèm theo suy hô hấp, tổn thương gan cấp và tổn thương thận cấp.

Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị. Các bác sĩ tiến hành hỗ trợ hô hấp, truyền dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng thuốc chống dị ứng, kháng sinh và theo dõi chặt chẽ chức năng gan, thận, đông máu. Do nguy cơ tổn thương đa cơ quan tiếp tục tiến triển, ê-kíp đã đặt catheter và chỉ định lọc máu liên tục.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, người trực tiếp thực hiện lọc máu cho bệnh nhân, cho biết người bệnh tuổi rất cao, lại bị gần 80 nốt ong vò vẽ đốt nên lượng độc tố xâm nhập cơ thể rất lớn.

"Bên cạnh hồi sức tích cực, lọc máu liên tục được chỉ định nhằm hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa. Người bệnh được theo dõi sát từng giờ để kịp thời xử trí những diễn biến bất thường", bác sĩ Chi cho hay.

Sau quá trình điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện, chức năng gan và thận dần hồi phục. Đến ngày 23/7, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi hô hấp và kiểm soát nhiễm trùng.

Ngày 30/7, cụ ông tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.