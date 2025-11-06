Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng và con trai tử vong vì ong đốt

Theo Times, sự việc xảy ra hôm 15/10 khi ông Daniel Owen, 47 tuổi, và con trai Cooper đang ở Công viên Green Jungle, gần thành phố Luang Prabang. Cả hai đã bị hàng trăm con ong, được cho là ong bắp cày khổng lồ châu Á, tấn công.

Nguồn tin thân cận với các nhà ngoại giao Mỹ tại Lào cho biết, khi được đưa đến phòng khám Phakan Arocavet, hai cha con vẫn còn tỉnh táo và không có dấu hiệu bị sốc phản vệ. Tuy nhiên, họ tử vong vài giờ sau đó.

Bác sĩ Phanomsay Phakan của phòng khám Phakan Arocavet cho biết, sự việc diễn ra "rất nhanh và vội vã". Ông nói, khắp cơ thể Owen và Cooper "đầy các vết đỏ" khi được đưa tới.

"Đó là tình trạng rất đau đớn. Họ bị đốt hơn 100 vết khắp cơ thể", bác sĩ cho hay. "Tôi đã nghĩ ngay rằng đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, vì tôi chưa bao giờ thấy ca nào nghiêm trọng đến vậy".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận cái chết của hai công dân tại Luang Prabang, song cho biết: "Vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận".

Ông Daniel Owen, Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng. Ảnh: Facebook QSI

Ông Owen hiện là Giám đốc Trường Quốc tế QSI ở Hải Phòng, Việt Nam. Hôm 28/10, QSI bày tỏ lòng tiếc thương trên trang Facebook trường: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Dan Owen, Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng, và con trai Cooper, do một tai nạn thương tâm. Dan đã cống hiến 18 năm cho hệ thống QSI, làm việc tại 5 ngôi trường khác nhau và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng biết bao người nhờ sự ấm áp, tinh thần lãnh đạo và tận tâm với giáo dục. Ông được mọi người yêu mến và sự ra đi của ông là một mất mát lớn".

Người phát ngôn của công viên, nơi xảy ra vụ việc, viết: "Công viên Green Jungle xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè Daniel và Cooper Owen. Công viên đã rà soát lại toàn bộ các quy trình hiện có. Đây là sự việc chưa từng có trong tiền lệ, và theo hiểu biết của chúng tôi, cũng chưa từng xảy ra tại Luang Prabang. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và nằm ngoài dự đoán".

Bạn bè và đồng nghiệp cũng viết những lời tiễn biệt với Owen. "Thế giới đã mất đi hai con người tuyệt vời", người bạn tên Josh Gaines đăng trên Facebook. "Dan là một hiệu trưởng được yêu mến và đầy tận tâm tại Trường QSI Hải Phòng. Ông và con trai Cooper sẽ luôn ở trong ký ức và lời cầu nguyện của chúng tôi", Adriana Custódio De Souza Paoli, đồng nghiệp của Owen, viết.

Theo Hiệp hội Côn trùng học Mỹ, ong bắp cày khổng lồ châu Á hay Vespa mandarinia "là loài ong xâm lấn có nguồn gốc từ châu Á". Đây là loài ong lớn nhất thế giới và khác với ong châu Á (Vespa velutina), loài đôi khi được tìm thấy ở Anh và châu Âu.