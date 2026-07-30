Uống gì vào buổi sáng để thận khỏe?

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng sống còn như lọc chất thải khỏi máu, điều hòa huyết áp, cân bằng lượng nước, điện giải và độ pH trong cơ thể. Khi thận hoạt động kém, chất thải và dịch dư thừa sẽ tích tụ, làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho biết chế độ ăn uống và lối sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. "Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng đối với chức năng thận vì cơ quan này tham gia xử lý và điều hòa nhiều dưỡng chất chúng ta nạp vào từ thực phẩm và đồ uống", chuyên gia dinh dưỡng Lydia Bunszel cho biết.

Lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi sáng là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe thận. Dưới đây là 5 gợi ý từ chuyên gia:

Nước lọc

Các chuyên gia đều thống nhất rằng nước lọc là đồ uống tốt nhất cho thận. Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể sau nhiều giờ không nạp chất lỏng, đồng thời hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sheila Patterson, nước giúp thận thực hiện các chức năng quan trọng như lọc chất thải, duy trì cân bằng dịch trong cơ thể và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

"Nước giúp làm loãng các khoáng chất trong nước tiểu - những chất có thể kết tinh thành sỏi", Amanda Roll, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết. Ngược lại, uống quá ít nước khiến nước tiểu trở nên cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Cà phê

Cà phê có thể khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách này. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy uống một đến hai tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn và làm chậm tiến triển của bệnh. Một số nghiên cứu còn ghi nhận lợi ích ở mức 3-4 tách mỗi ngày, tùy khả năng dung nạp của từng người.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lydia Bunszel, cà phê đen giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi tình trạng viêm và stress oxy hóa - những yếu tố có thể gây tổn thương thận theo thời gian.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên thêm quá nhiều siro, đường hoặc kem béo vào cà phê vì lượng đường cao có thể làm giảm những lợi ích này. Đa số người trưởng thành khỏe mạnh không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày.

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Trà xanh

Nếu không thích cà phê, trà xanh là lựa chọn thay thế với hàm lượng caffeine thấp hơn nhiều. Mỗi tách trà xanh chỉ chứa khoảng 29 mg caffeine, trong khi một tách cà phê thường có khoảng 100 mg.

Theo các chuyên gia, trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là catechin - chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ bảo vệ mạch máu và chức năng thận.

Một số nghiên cứu cho thấy uống trà xanh có thể giúp hạ huyết áp nhẹ. Do tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn, việc duy trì thói quen uống trà xanh có thể góp phần bảo vệ thận.

Kefir

Kefir là thức uống sữa lên men giàu lợi khuẩn, có kết cấu tương tự sữa chua uống và được cho là mang lại lợi ích cho sức khỏe thận.

Theo các chuyên gia, sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn do thúc đẩy phản ứng viêm. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy việc thường xuyên sử dụng các sản phẩm sữa giàu probiotic như kefir có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn.

Lợi khuẩn trong kefir cũng có thể giúp giảm nguy cơ sỏi thận bằng cách hỗ trợ phân hủy oxalat trong đường ruột, hạn chế chất này kết hợp với canxi để tạo thành sỏi.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để khẳng định tác dụng của kefir đối với sức khỏe thận. Vì vậy, chỉ nên xem nó là một phần của chế độ ăn lành mạnh, không phải "thần dược" bảo vệ thận.

Nước ép nam việt quất

Nếu thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu, nước ép nam việt quất có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Theo các chuyên gia, loại đồ uống này giúp giảm nguy cơ tái phát nhiễm trùng đường tiết niệu - tình trạng có thể lan lên thận và gây viêm thận nếu không được điều trị kịp thời.

Nam việt quất chứa proanthocyanidin (PAC), hợp chất giúp ngăn vi khuẩn bám vào thành đường tiết niệu, từ đó chúng dễ bị đào thải ra ngoài theo nước tiểu trước khi gây nhiễm trùng.

Tuy nhiên, khi chọn mua nước ép nam việt quất, nên ưu tiên loại 100% nguyên chất, không thêm đường để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý: Trà xanh, cà phê, kefir hay nước ép nam việt quất nên tiêu thụ 30-60 phút sau khi bạn đã nạp vào cơ thể cốc nước lọc đầu tiên của ngày. Tốt nhất nên dùng sau bữa sáng để tránh ảnh hưởng đến dạ dày.