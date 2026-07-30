Những nốt ban tím cảnh báo bệnh cực hiếm trên thế giới

Bệnh nhân là nam giới hơn 30 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất hiện nhiều nốt dưới da sưng, đỏ, đau, kèm các ban hoại tử màu tím rải rác ở tay, chân và thân mình, tập trung nhiều ở hai chi dưới. Các tổn thương gây đau nhiều, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chỉ định sinh thiết da để xác định nguyên nhân. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy hình ảnh viêm mạch máu kích thước nhỏ và trung bình với ưu thế bạch cầu đa nhân ái toan, kèm phản ứng u hạt và viêm mô mỡ. Đây là những dấu hiệu mô bệnh học điển hình, gợi ý mạnh đến chẩn đoán EGPA.

Bệnh nhân mắc bệnh viêm mạch hiếm gặp trên thế giới.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhân mắc EGPA. Người bệnh tiếp tục được đánh giá toàn diện nhằm phát hiện tổn thương ở các cơ quan thường bị ảnh hưởng như phổi, thận, tim và hệ thần kinh ngoại biên để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Sau một tuần điều trị, các nốt viêm giảm rõ rệt, tình trạng sưng đau gần như biến mất hoàn toàn, các tổn thương loét tiến triển tốt. Bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục theo dõi định kỳ tại Phòng khám chuyên đề Bệnh viêm mạch để kiểm soát bệnh lâu dài.

Theo TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng nhóm chuyên môn Bệnh viêm mạch, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, EGPA là bệnh lý viêm mạch cực kỳ hiếm gặp trên thế giới cũng như tại châu Á. Thống kê tại Mỹ và châu Âu cho thấy tỷ lệ mắc mới chỉ khoảng 0,5-3 trường hợp trên một triệu dân mỗi năm, trong khi tại châu Á mới ghi nhận các ca bệnh đơn lẻ.

TS. Vũ Huy Lượng cho biết, bệnh xuất phát từ rối loạn miễn dịch, gây viêm các mạch máu nhỏ và trung bình với sự xâm nhập nổi bật của bạch cầu đa nhân ái toan và hình thành tổn thương u hạt. Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện ngoài da như ban xuất huyết, nốt dưới da, mảng tím, loét hoặc hoại tử da. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là bệnh có thể gây tổn thương nhiều cơ quan nội tạng như phổi, tim, thận và thần kinh ngoại biên.

“Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, EGPA có thể tiến triển thành suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng. Vì vậy, các biểu hiện bất thường trên da có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh”, TS. Vũ Huy Lượng nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, trong giai đoạn cấp, người bệnh thường được điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch liều cao, sau đó giảm dần để duy trì kiểm soát bệnh.

Bạch cầu ái toan- thành phần quan trọng của hệ miễn dịch.

Hiện Phòng khám chuyên đề Bệnh viêm mạch của Bệnh viện Da liễu Trung ương đang quản lý hơn 1.000 bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm mạch, trong đó có nhiều bệnh hiếm như EGPA, hội chứng cryoglobulin máu, bệnh mạch máu dạng mạng lưới và nhiều thể viêm mạch khác.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi xuất hiện các sẩn hoặc dát xuất huyết màu đỏ tím tập trung ở cẳng chân, bàn chân, đặc biệt nếu các tổn thương tiến triển thành ban hoại tử hoặc vết loét, cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa hoặc phòng khám chuyên đề về bệnh viêm mạch để được chẩn đoán và điều trị sớm, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, việc phát triển các phòng khám chuyên đề là định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng chuyên sâu. Thông qua mô hình này, người bệnh được tiếp cận các phương pháp chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên biệt và quản lý bệnh toàn diện.

Song song với đó, bệnh viện thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học, tăng cường đào tạo trong và ngoài nước, mở rộng hợp tác với các chuyên gia quốc tế để cập nhật những tiến bộ y học mới nhất, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý da liễu khó và hiếm gặp.