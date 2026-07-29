Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi

Sáng nay (29/7), tại buổi cung cấp thông tin báo chí về ca ghép thành công dương vật từ người cho chết não, ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018.

"Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh", ông Hùng cho biết.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca phẫu thuật ghép dương vật thành công đầu tiên của Việt Nam

Thông tin về bệnh nhân, ông Hùng cho biết, người bệnh là nam giới, 43 tuổi đã từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên, do phần dương vật còn lại rất ngắn, người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và tâm lý. Mặc dù chức năng tiểu tiện vẫn được bảo tồn, người bệnh có nguyện vọng tha thiết được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Lần đầu tiên thực hiện ghép dương vật từ người cho chết não

Theo ông Dương Đức Hùng, trước khi quyết định ghép, các chuyên gia tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành đánh giá toàn diện người bệnh, bao gồm các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chức năng tim, phổi và các thăm dò hình ảnh.

Kết quả cho thấy người bệnh có tình trạng sức khỏe ổn định, không có chống chỉ định về mặt chuyên môn và hệ thống mạch máu vùng ghép đáp ứng yêu cầu để thực hiện phẫu thuật. Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá đầy đủ về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý cũng như các yếu tố đạo đức, người bệnh được xác định đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để chỉ định ghép dương vật. Quyết định này được cân nhắc hết sức thận trọng, với mục tiêu phục hồi hình thái, chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Trong ca ghép này, chúng tôi tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ. Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng”.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ghép dương vật từ người cho chết não

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, ca ghép còn áp dụng đầy đủ các quy trình của ghép mô - tạng hiện đại, từ đánh giá hòa hợp miễn dịch giữa người hiến và người nhận, bảo quản mảnh ghép, điều trị chống thải ghép đến theo dõi tưới máu sau mổ bằng thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler. Tất cả các bước phải được thực hiện theo đúng trình tự và phối hợp chính xác. Chỉ khi cả phần tái tạo và phần vi phẫu đều đạt yêu cầu thì mới có thể tạo nền tảng cho sự sống của mảnh ghép cũng như khả năng phục hồi chức năng trong tương lai.

Về mặt kỹ thuật, dương vật là một cơ quan có cấu trúc giải phẫu và chức năng rất phức tạp. Trong cùng một ca mổ, các bác sĩ phải tái lập niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh. Mục tiêu không chỉ là làm cho mảnh ghép sống, mà còn hướng tới phục hồi các chức năng như tiểu tiện, cảm giác và khả năng cương trong tương lai.

Người bệnh tỉnh táo sau phẫu thuật ghép dương vật

Theo ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đến thời điểm hiện tại, diễn biến sau ghép của người bệnh rất khả quan. Mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay tắc mạch. Các kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler đều cho thấy hệ thống mạch máu của mảnh ghép hoạt động ổn định. Người bệnh tỉnh táo, toàn trạng ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường.

Sau ca ghép dương vật, bệnh nhân có tiến triển khả quan

Vết mổ tiến triển tốt, chưa ghi nhận các biến chứng sớm đáng kể. Chức năng tiểu tiện được theo dõi chặt chẽ và người bệnh đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị chống thải ghép cũng như chăm sóc sau ghép.

“Tuy nhiên, ghép dương vật là một dạng ghép mô phức hợp nên ngoài việc mảnh ghép sống tốt trong giai đoạn đầu còn cần thời gian để đánh giá sự hồi phục của cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn”, ông Hùng cho biết.

Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, mặc dù những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát người bệnh trong thời gian tới trước khi có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả lâu dài của ca ghép. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là mảnh ghép sống mà còn giúp người bệnh phục hồi tối đa chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thành công bước đầu của ca ghép là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát triển các kỹ thuật ghép mô phức hợp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mang lại cơ hội phục hồi cho những người bệnh có tổn thương đặc biệt mà trước đây chưa có giải pháp tối ưu.