7 thực đơn cơm nhà cho cả tuần không trùng món: Toàn món quen mà ngon, đỡ đau đầu nghĩ "hôm nay ăn gì?"

Chỉ cần lưu lại bộ thực đơn này là bạn đã có sẵn gợi ý cho cả tuần. Mỗi bữa đều kết hợp món mặn, món rau, món canh hoặc món ăn kèm, vừa dễ nấu vừa đủ dinh dưỡng, đặc biệt không bị lặp lại nên cả nhà cũng đỡ ngán. Nếu mỗi chiều tan làm bạn lại đau đầu vì câu hỏi "hôm nay ăn gì?", đây sẽ là danh sách rất đáng tham khảo.

Thực đơn 1: Thịt bò xào ớt chuông, xiên gà sốt teriyaki, rau củ xào thập cẩm (củ sen, cà rốt, đậu Hà Lan...), mực luộc chấm. Thực đơn cơm nhà khá cân bằng với thịt bò, thịt gà và hải sản, thêm một món rau củ nhiều màu sắc giúp mâm cơm vừa đẹp mắt vừa đủ chất.

Thực đơn 2: Ớt chuông nhồi thịt, trứng xào cà chua, giá đỗ xào đậu phụ khô, canh cải bó xôi nấu cá viên. Thực đơn này sử dụng những nguyên liệu rất quen thuộc, chi phí vừa phải nhưng vẫn đủ đạm, rau xanh và món canh nóng hổi.

Thực đơn ngày 3: Thịt heo sốt tương, bí ngòi trộn cay, xúc xích nếp nướng, ngao xào cay. Nếu muốn đổi vị một chút, đây là mâm cơm có hương vị đậm đà hơn với món ngao xào cay và thịt sốt tương ăn cùng cơm trắng rất đưa cơm.

Thực đơn 4: Sườn xào ớt, xà lách sốt dầu nóng, miến hoặc bánh phở dai trộn thịt băm và dưa cải chua. Thực đơn này khá đơn giản nhưng vẫn đủ hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa món mặn, rau xanh và món tinh bột đổi vị.

Thực đơn ngày 5: Thịt thăn sốt chua ngọt, bông cải xanh xào tỏi, thịt ốc xào, khoai tây xào sợi với ớt xanh. Đây là mâm cơm dành cho những ai thích vị chua ngọt nhẹ nhàng. Các món đều rất hợp ăn với cơm nóng và không quá cầu kỳ.

Thực đơn ngày 6: Cá nấu dưa chua, khoai tây xào lát với ớt xanh, chân gà cay, miến hoặc bánh phở dai trộn thịt băm và dưa cải chua. Nếu cơm nhà muốn ăn đậm vị hơn, bạn có thể tham khảo thực đơn này. Cá nấu dưa chua giúp cân bằng vị cay của chân gà, ăn rất hợp trong những ngày mưa hoặc khi cả gia đình quây quần.

Thực đơn 7: Gà xào ớt khô, trứng hấp thịt băm, rau muống xào tỏi, canh mướp nấu trứng và tôm. Khép lại chuỗi thực đơn là một mâm cơm quen thuộc, dễ ăn và đầy đủ dinh dưỡng. Trứng hấp mềm, canh mướp thanh mát kết hợp với gà xào cay và rau muống xào tỏi tạo nên bữa cơm vừa ngon vừa không ngấy.

Mẹo nhỏ: Bạn có thể linh hoạt thay đổi loại rau theo mùa hoặc nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Chỉ cần giữ nguyên nguyên tắc mỗi bữa có món mặn, món rau và món canh là đã đủ để mâm cơm gia đình phong phú, ngon miệng suốt cả tuần mà không phải đau đầu nghĩ thực đơn mỗi ngày.