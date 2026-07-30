Đi chợ nên ưu tiên 5 loại rau quả này vì ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

5 loại rau quả ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Bơ

Bơ thường nằm trong nhóm trái cây có lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thấp nhờ lớp vỏ dày, giúp hạn chế hóa chất xâm nhập vào phần thịt quả.

Ngoài ưu điểm này, bơ còn giàu chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời cung cấp kali, vitamin E và folate. Trước khi bổ, nên rửa sạch vỏ để tránh vi khuẩn hoặc bụi bẩn bám bên ngoài lẫn vào phần thịt quả.

Bắp ngọt

Bắp ngọt cũng được xem là thực phẩm có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thấp hơn nhiều loại rau quả khác.

Nguyên nhân là phần hạt được bao bọc bởi nhiều lớp lá, vốn được loại bỏ hoàn toàn trước khi chế biến. Ngoài ra, bắp còn cung cấp carbohydrate phức hợp, vitamin nhóm B, chất xơ cùng lutein và zeaxanthin - hai dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mắt. Khi chọn mua, nên ưu tiên những bắp còn nguyên lớp vỏ, không dập nát hay có dấu hiệu hư hỏng.

Dứa

Dứa có lớp vỏ dày và nhiều mắt, phần này được loại bỏ hoàn toàn trước khi ăn nên nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở phần thịt quả thường thấp hơn.

Đây cũng là loại trái cây giàu vitamin C, mangan, chất chống oxy hóa và bromelain - enzyme hỗ trợ tiêu hóa protein. Trước khi gọt, nên rửa sạch toàn bộ vỏ để hạn chế vi khuẩn và bụi bẩn bám trên bề mặt.

Hành tây

Hành tây được bao bọc bởi nhiều lớp vỏ khô bên ngoài, các lớp này thường được bóc bỏ hoàn toàn trước khi chế biến nên góp phần giảm nguy cơ tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, hành tây còn chứa flavonoid, các hợp chất lưu huỳnh, vitamin C và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Để bảo quản tốt, nên để hành ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Đu đủ

Đu đủ có lớp vỏ khá dày, giúp bảo vệ phần thịt quả khỏi tác động của môi trường bên ngoài. Loại quả này còn giàu vitamin A, vitamin C, folate, chất chống oxy hóa và chất xơ. Khi chọn mua, nên ưu tiên quả chín vừa, vỏ còn nguyên vẹn và rửa sạch trước khi gọt.

Cách giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khi chế biến

Ngay cả với những loại rau quả có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thấp, người dùng vẫn nên sơ chế đúng cách bằng cách rửa dưới vòi nước chảy và chà nhẹ bề mặt, loại bỏ lớp lá ngoài hoặc gọt vỏ khi cần thiết, dùng bàn chải mềm với các loại củ quả vỏ cứng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát để giảm thêm lượng hóa chất bám trên bề mặt và giữ chất lượng thực phẩm.

Lưu ý khi chọn mua rau quả an toàn

Để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, người tiêu dùng nên mua rau quả tại cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm đúng mùa, không chỉ đánh giá qua hình thức, đồng thời rửa sạch và bảo quản đúng cách trước khi sử dụng. Kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn với sơ chế hợp lý sẽ giúp giảm nguy cơ tồn dư hóa chất và bảo đảm bữa ăn giàu dinh dưỡng.