Cứu thành công bé trai hơn 1 tuổi nguy kịch vì hóc hạt chôm chôm

Chiều 29/7, Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quỳnh Lập (phường Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công cháu bé 16 tháng tuổi bị hóc dị vật nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 5 ngày trước, cháu Nguyễn Đức Nguyên Kh. (16 tháng tuổi, trú Nghệ An) ăn chôm chôm thì đột ngột ho sặc dữ dội. Cháu bé thở rít rồi khó thở tăng dần. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu bé đến Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quỳnh Lập để cấp cứu.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận cháu bé trong tình trạng lơ mơ, tím tái, thở chậm, suy hô hấp nặng. Từ thông tin của gia đình, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp dị vật đường thở nguy kịch. Nếu không được xử trí kịp thời, trẻ có nguy cơ ngừng tim do thiếu oxy chỉ sau vài phút.

Báo động khẩn cấp được kích hoạt, các bác sĩ lập tức xử trí theo phác đồ cấp cứu dị vật đường thở bằng nghiệm pháp Heimlich. Mặc dù tình trạng hô hấp của trẻ được cải thiện như: trẻ khóc to, hồng hào. Tuy nhiên các bác sĩ nhận định dị vật vẫn còn tồn tại trong đường thở do không quan sát thấy dị vật bật ra ngoài.

Các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là hạt chôm chôm ra ngoài.

Sau khoảng 1 giờ theo dõi, cháu bé đột ngột khó thở dữ dội trở lại. Lúc này, các bác sĩ đã đảm bảo thông khí, hỗ trợ oxy ổn định cho bé và quyết định gây mê ngắn để kiểm soát đường thở. Khi soi thanh quản trực tiếp, các bác sĩ phát hiện hạt chôm chôm mắc kẹt ngay tại thanh môn, gây cản trở gần như hoàn toàn đường thở của cháu bé.

Dị vật sau đó được các bác sĩ gắp thành công ra ngoài. Hiện sức khỏe của cháu bé ổn định và được cho ra viện về nhà tiếp tục chăm sóc.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi cho trẻ nhỏ ăn các loại hạt cứng hoặc thực phẩm dễ gây hóc; cần trang bị kiến thức sơ cứu dị vật đường thở để có thể xử trí đúng trong những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời khi có những dấu hiệu bất thường của hóc dị vật.