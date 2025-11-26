Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp bị ong đốt hơn 100 mũi đã tử vong

Ngày 25-11, tin từ UBND xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết ông Lê Văn C. (74 tuổi; ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây) đã tử vong sau 2 ngày điều trị, hiện gia đình đã lo hậu sự

Trước đó, vào ngày 21-11, ông C. đi ra khu vườn phía sau nhà thì bất ngờ bị một đàn ong vây quanh đốt khắp cơ thể.

Ông Lê Văn C. lúc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Do có tiền sử tai biến để lại di chứng liệt nửa người nên ông C. không thể chạy thoát. Ông C. cố kêu cứu nên được hàng xóm phát hiện, trợ giúp.

Gia đình sau đó đưa ông C. vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp trong tình trạng mệt, khó thở và đau nhiều.

Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu theo phác đồ phản vệ, cho thở ôxy, giảm đau và tiến hành lấy hơn 100 cây kim ong ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau 2 giờ cấp cứu và theo dõi sát, tình trạng người bệnh đã ổn định, sức khỏe dần hồi phục.

Tuy nhiên, sau đó sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu nên được bệnh viện chuyển viện lên tuyến trên nhưng sau đó ông C. đã tử vong.