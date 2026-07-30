Kho thịt đừng chỉ dùng nước lọc, thêm loại nước quen thuộc giải khát ngày hè này giúp thịt mềm, ngọt và màu đẹp tự nhiên

Nước dừa tốt cho sức khỏe

Nước dừa được lấy từ những quả non, chứa khoảng 94% là nước và ít chất béo. Ngoài tác dụng bù nước, chúng còn cung cấp cho cơ thể những khoáng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe như kali, magie, carbohydrate tự nhiên…

Một số nghiên cứu cho thấy, nước dừa còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người mắc tiểu đường. Hàm lượng magie cao góp phần vào việc cải thiện độ nhạy insulin, giảm chỉ số HbA1c.

Nước dừa tốt cho sức khỏe và thêm vào món ăn càng thơm ngon. Ảnh HM

Tuy nhiên, nước dừa cần phải dùng vừa phải, nhất là với người bị đường huyết. Lưu ý mỗi ngày ở khoảng 240-280 ml, không dùng thay thế hoàn toàn nước lọc. Trước khi bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn hàng ngày cần tham khảo chuyên gia dinh dưỡng, ý kiến bác sĩ.

Bên cạnh đó, những thành phần trong nước dừa còn tạo nên hương vị hấp dẫn của món ăn. Nhiều món ăn chỉ cần thêm chút nước dừa vào như món thịt kho, thịt rang cháy cạnh… đều rất cuốn.

Vì sao nước dừa giúp thịt mềm, đẹp màu hơn?

Bình thường khi chế biến món ăn như thịt kho dùng nước lọc và đường trắng vẫn tạo được vị ngọt và độ mềm. Nhưng các thớ thịt dễ khô, hương thơm chủ yếu là từ nước mắm và mỡ tiết ra.

Còn khi kho có thêm nước dừa giúp cho các thớ thịt giữ được độ mọng nước, mềm. Vị ngọt của nước dừa để lại hậu vị thanh cùng với nước mắm, cân bằng độ ngấy của mỡ.

Dưới góc độ khoa học, nước dừa còn tác động đến màu sắc, kết cấu và hương vị của món thịt kho. Nước dừa chứa các loại đường tự nhiên như glucose và fructose, khi đun ở nhiệt độ cao cùng protein trong thịt sẽ phản ứng. Phản ứng Maillard và quá trình caramel hóa tạo nên màu nâu cánh gián đẹp mắt và tạo hương thơm đặc trưng cho món thịt kho. Bởi vậy mà món ăn có màu sắc tự nhiên, nước màu bị đắng hoặc khét như khi thắng đường.

Cách làm món thịt kho có nước dừa tại nhà

Nguyên liệu:

+ 500gr thịt ba chỉ

+ 20 quả trứng cút

+ 1/4 chén nước dừa

+ Gừng, hành khô, hành lá

+ Ớt, hạt tiêu

+ Hạt tiêu, nước mắm, xì dầu, đường, mì chính, muối hạt

Cách làm:

Thịt kho thêm nước dừa vào vừa thơm ngon vừa có màu đẹp

Thịt rửa sạch. Gừng làm sạch, đập nát rồi cho thêm chút muối hạt vào nước ấm, bỏ thịt vào ngâm 5 phút.

2 củ hành khô, 3 gốc hành lá băm nhỏ.

Thịt sau khi ngâm vớt ra thái miếng vừa ăn, cho 3 thìa cà phê đường thốt nốt, hành khô, gốc hành băm, hạt tiêu vào ướp khoảng 30 phút.

Làm sốt kho: Lấy 1 thìa rưỡi đường vào chảo thắng lên, màu lên đẹp thì cho 1/4 chén nước dừa tươi vào khuấy cho tan đường ra hẳn. Tiếp lấy 2 thìa nước mắm, hạt nêm, đường, muối hạt, xì cầu, mì chính vào nồi, cho tiếp phần nước đường vừa thắng vào trộn đều.

Kho thịt: Cho vào chảo chút dầu ăn 2 củ hành tím thái mỏng, phi hành khô thơm rồi cho thịt vào xào với lửa to cho săn lại. Đổ qua nồi khác, cho thêm trứng cút đã luộc chín vào cùng và bắt đầu kho. Nêm gia vị vừa miệng và ớt vào, kho với lửa nhỏ cho ngấm. Sau khi thịt chín mềm, đổ ra bát và rắc hành lá vào là được.

Lưu ý khi sử dụng nước dừa làm món ăn

Để cho món ăn có độ ngon khi dùng nước dừa cần chọn loại dừa xiêm vừa già tới. Nếu chọn những quả dừa non, nước thường có vị chua nhẹ, trong khi quả dừa quá già lại có ít nước và độ ngọt cũng bị giảm.

Khi dùng nước dừa để kho thịt, không dùng hoàn toàn nước nước dừa để kho vì dễ khiến cho nước kho nhanh sánh đặc và làm cho món ăn bị ngọt gắt. Tỷ lệ được nhiều đầu bếp lựa chọn khi dùng nước dừa làm món ăn là 70/30, tức là khoảng 70% nước dừa kết hợp với 30% nước lọc.

Khi chế biến, nên xào thịt với nước mắm và gia vị cho săn bề mặt trước rồi mới cho nước dừa vào kho. Cách làm này giúp miếng thịt giữ được kết cấu, thấm gia vị đều và có màu sắc hấp dẫn hơn sau khi hoàn thành.