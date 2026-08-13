Chuyên gia cảnh báo sai lầm phổ biến khiến chuyện chăn gối 'lụi tàn'

Ham muốn tình dục có thể thay đổi theo thời gian trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là khi tuổi tác tăng lên hoặc khi đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc sống. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố xuất phát từ lối sống và mối quan hệ cũng có thể khiến ham muốn bị suy giảm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự thay đổi về ham muốn hay tần suất quan hệ không đồng nghĩa với việc đời sống tình dục của vợ chồng đang gặp bất ổn.

Tiến sĩ Anna Elton, nhà trị liệu hôn nhân gia đình kiêm chuyên gia tình dục học lâm sàng tại bang Massachusetts (Mỹ), khẳng định không có một con số cụ thể nào được y khoa quy định để định nghĩa về một đời sống tình dục khỏe mạnh.

"Tiêu chuẩn của sự lành mạnh nằm ở việc cả hai người có cảm thấy gắn kết, thỏa mãn và được tôn trọng trong mối quan hệ ân ái hay không", Fox News Digital dẫn lời chuyên gia phân tích.

Theo bà, tần suất này có thể là vài lần một tuần đối với cặp đôi này nhưng cũng có thể chỉ là một đến hai lần một tháng đối với cặp khác, bởi thước đo chuẩn mực nhất chính là sự hài lòng từ cả hai phía. Thay vì so sánh đời sống chăn gối của mình với người khác, tiến sĩ Elton khuyến khích các cặp vợ chồng nên tự định nghĩa thế nào là lành mạnh đối với chính mối quan hệ của họ.

"Hãy trao đổi với nhau về những gì mang lại sự thỏa mãn, khoảng thời gian tối đa hai người có thể xa cách trước khi bắt đầu thấy mất kết nối, cũng như đâu là những dấu hiệu cảnh báo", bà nói. "Một khi đã thống nhất được khoảng thời gian phù hợp đó, hãy cùng nhau cam kết duy trì nó".

Ảnh minh họa: Thrive Global

Bên cạnh đó, tiến sĩ Elton khuyến cáo các cặp đôi không nên để khoảng cách kéo dài mà không chủ động kết nối lại, bởi sự xa cách lâu ngày sẽ bào mòn mối quan hệ. Nếu chỉ thụ động chờ đợi khi tâm trạng thật hoàn hảo hay thời điểm thật thuận lợi, công việc, con cái và vô số trách nhiệm thường nhật sẽ nhanh chóng chen vào giữa. Một mối quan hệ bền vững đòi hỏi sự chủ động từ cả hai phía trong việc khởi xướng sự gắn kết và tạo dựng môi trường thuận lợi để ham muốn được khơi dậy.

Với nhiều cặp, việc tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ già hay quản lý tài chính khiến họ tiêu tốn quá nhiều tâm trí mà không nhận ra rằng mối quan hệ lứa đôi đã bị đẩy xuống hàng ưu tiên thấp hơn. Hậu quả là họ bắt đầu sống những cuộc đời song song, nơi các cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh lịch trình, việc vặt, hóa đơn và con cái. Thời gian dành cho nhau ít dần, những cử chỉ âu yếm, đụng chạm thể xác hay sự trêu đùa lãng mạn bị thay thế bởi căng thẳng, mâu thuẫn và những ấm ức tích tụ.

"Đây chính là những tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy mối quan hệ không còn được chăm sóc chủ động, dẫn đến sự suy giảm đời sống tình dục ngay sau đó", bà nói.

Trái lại, tiến sĩ Elton cũng chỉ ra trường hợp nhiều cặp đôi vẫn duy trì quan hệ tình dục đều đặn chỉ để "giữ hòa khí" hoặc tránh xung đột. Mặc dù nhìn từ bên ngoài đời sống ân ái của họ có vẻ bình thường, nhưng người trong cuộc lại rơi vào trạng thái trống rỗng và mất kết nối cảm xúc. Sự gần gũi về thể xác và sự gắn kết về tâm hồn luôn song hành với nhau, do đó muốn cải thiện đời sống tình dục thì phải tập trung vào chính sự kết nối giữa hai người.

"Nếu một hoặc cả hai người liên tục cảm thấy bị từ chối, cô đơn, uất hận hoặc tìm cách né tránh hoàn toàn các cuộc trò chuyện về chuyện chăn gối, đó là lúc cần tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia", nhà trị liệu hôn nhân gia đình cho hay.

Tương tự, nếu gặp phải các tình trạng như đau đớn khi quan hệ, rối loạn cương dương, rối loạn nội tiết, chấn thương tâm lý, trầm cảm, lo âu hay sự lệch pha kéo dài về ham muốn, các cặp đôi nên cùng chuyên gia giải quyết những vấn đề này càng sớm càng tốt.

Cuối cùng, chuyên gia tình dục học khẳng định sự chênh lệch về ham muốn tình dục giữa hai vợ chồng là điều "hoàn toàn bình thường". Chìa khóa để vượt qua là tiếp cận vấn đề thân mật dưới góc độ "đồng đội". Sự thấu hiểu đồng nghĩa với việc luôn duy trì sự tò mò và quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Thay vì gây áp lực hay thu mình lại, các cặp đôi nên giao tiếp cởi mở, tôn trọng ranh giới của nhau và cùng tìm ra phương thức thân mật khiến cả hai thoải mái.

Ngoài ra, việc mở rộng khái niệm về sự gần gũi, gồm cả cử chỉ thể hiện tình cảm, sự đụng chạm cơ thể, lời tán tỉnh hay khoảng thời gian chất lượng dành cho nhau sẽ giúp thắt chặt sợi dây liên kết và tạo điều kiện cho ham muốn tình dục tự nhiên quay trở lại.

Tiến sĩ Anna Elton. Ảnh: Anna Elton