Sau cơn đau tim, làm thế nào để 'chuyện ấy' không gây áp lực cho tim?

1. Khi nào có thể quan hệ tình dục sau cơn đau tim?

Quan hệ tình dục sau cơn đau tim hoàn toàn có thể thực hiện an toàn sau 2 - 4 tuần nếu người bệnh có khả năng leo 2 tầng cầu thang mà không đau ngực hay khó thở. Tuy nhiên, việc tham vấn ý kiến bác sĩ điều trị là bắt buộc để đánh giá chính xác tình trạng phục hồi cơ tim và điều chỉnh các loại thuốc hỗ trợ phù hợp.

Lượng năng lượng cần thiết để quan hệ tình dục xấp xỉ bằng việc leo một số bậc cầu thang hoặc đi bộ nhanh. Vì vậy, theo nguyên tắc chung, nếu bạn có thể đi bộ nhanh hoặc leo vài bậc cầu thang mà không bị đau ngực hoặc khó thở thì bạn có thể quan hệ tình dục một cách an toàn.

Nhìn chung, nên nối lại hoạt động tình dục sau cơn đau tim khi bạn cảm thấy thoải mái - khoảng 2 - 4 tuần sau đó. Đôi khi, càng để lâu thì việc nối lại hoạt động tình dục càng khó khăn hơn.

Nếu bạn vừa trải qua phẫu thuật ngực, tốt nhất nên đợi cho đến khi xương ức lành hẳn (thường từ bốn đến sáu tuần). Cố gắng tránh các tư thế gây áp lực lên ngực.

Nên thận trọng khi bắt đầu quan hệ tình dục trở lại sau cơn đau tim.

Rất nhiều người và bạn đời cảm thấy lo lắng về việc quan hệ tình dục sau cơn đau tim. Bạn có thể tự hỏi liệu việc quan hệ tình dục có an toàn hay không.

Lời khuyên để khôi phục hoạt động tình dục một cách dần dần:

- Nên tránh quan hệ tình dục trong vòng hai giờ sau khi ăn no hoặc uống nhiều rượu.

- Hãy chọn thời điểm khi bạn đã nghỉ ngơi và thư giãn, bắt đầu từ từ và để sự thân mật được xây dựng dần trước khi quan hệ tình dục.

- Hãy tìm một tư thế thoải mái và yêu cầu người bạn đời của bạn tham gia tích cực hơn.

- Hãy đảm bảo phòng và giường luôn ấm áp.

- Nếu quan hệ tình dục gây ra các cơn đau thắt ngực, hãy sử dụng thuốc xịt nitrat trước khi quan hệ (nhưng hãy lưu ý việc sử dụng thuốc xịt GTN cùng với một số loại thuốc điều trị rối loạn cương dương là nguy hiểm).

Tư thế quan hệ tình dục an toàn

Tốt nhất là nên thử các tư thế quan hệ tình dục quen thuộc của bạn trước, với điều kiện là chúng thoải mái. Nếu vẫn còn sớm, các tư thế ít tốn sức hơn có thể là một lựa chọn tốt để bắt đầu.

Nếu bạn vừa trải qua phẫu thuật, hãy tránh các tư thế gây áp lực lên vết thương.

Quan hệ tình dục cũng không khác gì các bài tập thể dục khác, nó tốt cho tim mạch. Việc bị kích thích tình dục sẽ không gây hại cho người bệnh. Cực khoái cũng vậy, nếu bạn có thể đi bộ nhanh hoặc leo vài bậc cầu thang mà không gặp vấn đề gì, thì nguy cơ bị đau tim khi quan hệ tình dục là rất thấp.

Hãy ngừng quan hệ tình dục nếu bạn gặp bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào của cơn đau tim. Nếu bị khó thở hoặc khó chịu ở ngực trong khi quan hệ tình dục, hãy thảo luận vấn đề này với bác sĩ điều trị.

Rối loạn chức năng tình dục

Nếu bạn gặp vấn đề về đời sống tình dục sau cơn đau tim, chẳng hạn như rối loạn cương dương hoặc khô âm đạo, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rối loạn chức năng tình dục là một vấn đề phổ biến sau cơn đau tim hoặc khi được chẩn đoán mắc bệnh tim. Trao đổi với bạn đời và bác sĩ đa khoa có thể giúp giải quyết những vấn đề này.

2. Khôi phục sự thân mật sau cơn đau tim

Nếu một người cố gắng tránh quan hệ tình dục, hoặc ít sẵn lòng hơn bình thường, người kia có thể cảm thấy bị từ chối hoặc tức giận. Họ có thể cảm thấy mình không còn hấp dẫn hoặc được yêu thương nữa.

Nếu có thể, tốt nhất là hãy nói chuyện thẳng thắn với người yêu về cảm xúc của bạn và dành thời gian hỏi xem họ cảm thấy thế nào. Hãy tiến triển chậm rãi.

Ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng cho quan hệ tình dục, việc duy trì hoặc xây dựng lại sự thân mật trong mối quan hệ của bạn vẫn rất quan trọng.

Những lời khuyên giúp xây dựng sự thân mật:

Việc hôn, âu yếm, chạm vào nhau và được chạm vào giúp mọi người cảm nhận được tình yêu thương.

Giao tiếp rất quan trọng. Hãy nói về cảm xúc của bạn và nhớ chia sẻ với người yêu/vợ/chồng của bạn về cảm xúc của họ. Nếu bạn cảm thấy lo lắng hoặc bất an về những thay đổi trên cơ thể, việc trò chuyện với người yêu/vợ/chồng có thể giúp ích.

Việc cải thiện thể chất bằng cách tập thể dục và dành thời gian chăm sóc ngoại hình cũng có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Bạn cũng có thể nhận thấy mình mất hứng thú với tình dục. Đôi khi, sự mất ham muốn tình dục này có thể là do thuốc bạn đang dùng. Trong những trường hợp khác, nó có thể là do căng thẳng hoặc lo lắng. Nếu bạn thấy ham muốn tình dục của mình không trở lại, bạn nên thảo luận vấn đề này với bác sĩ.