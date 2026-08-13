6 mâm cơm gia đình đơn giản, dễ nấu, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày

"Có người hỏi mình lấy đâu ra động lực để ngày nào cũng nấu cơm. Có lẽ động lực lớn nhất chính là nhìn cả nhà ăn hết sạch thức ăn, nghe con nói: "Mẹ ơi, hôm nay món này ngon quá!". Hay chỉ đơn giản là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày.

Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy.

Hy vọng những mâm cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi bí ý tưởng hoặc băn khoăn không biết hôm nay nên nấu món gì. Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa trong căn bếp nhỏ của mình, bởi nơi đó luôn là điểm hẹn bình yên nhất sau mỗi ngày dài". Những chia sẻ của chị Xuân Nguyệt trong nhóm cộng đồng Yêu bếp nhận được sự đồng cảm từ nhiều chị em.

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nhanh gọn, đủ chất, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6: