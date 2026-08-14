Loại thịt được nhiều người yêu thích, đừng luộc hay kho, làm món này hương vị tuyệt hảo

Thịt ba chỉ là phần thịt xen kẽ nạc và mỡ, giàu năng lượng. Trong 100g loại thịt này chứa khoảng 500 calo, 9-10g protein, 50g chất béo, chủ yếu là chất béo bão hòa và không bão hòa đơn.

Loại thịt này cung cấp vitamin nhóm B như B1, B6, B12 giúp chuyển hóa năng lượng và tạo máu, cùng kẽm, selen, photpho tốt cho miễn dịch và xương. Tuy nhiên, ăn nhiều loại thịt này cũng có thể làm tăng cholesterol và nguy cơ tim mạch, nên ăn điều độ, kết hợp rau xanh và chế biến lành mạnh để đảm bảo sức khỏe lâu dài hơn.

Loại thịt này cung cấp vitamin nhóm B như B1, B6, B12

Thay vì luộc hay kho, thịt ba chỉ đem ngâm nước hấp dẫn nhờ hương vị đậm đà, từng miếng thịt săn chắc, trong đẹp, thấm đều vị mắm nguyên chất hòa quyện cùng vị ngọt dịu của đường, thơm nồng hạt tiêu rang và chút cay của ớt.

Khi hâm nóng, phần mỡ trở nên trong veo, béo mà không ngấy, ăn kèm bánh tráng, rau sống tạo nên hương vị hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm món thịt heo ngâm mắm như sau:

Nguyên liệu làm thịt heo ngâm mắm:

- 2kg thịt heo (ba chỉ hoặc mông tùy thích)

-750ml nước mắm

- 500ml nước lọc

- 250g đường cát + 300g đường phèn

- Vài trái ớt

- Ít tiêu hột (rang lên càng thơm)

Cách làm thịt heo ngâm mắm:

*Sơ chế thịt

Thịt rửa sạch với nước muối loãng, xả lại nước lạnh rồi để thật ráo.

Đun nước sôi, trụng sơ cho sạch và thơm hơn, vớt ra để ráo.

*Nấu nước mắm

Cho nước mắm + đường + nước lọc vào nồi, đun nhỏ lửa, khuấy cho tan.

Nêm nếm lại cho vị mặn – ngọt vừa miệng.

*Luộc thịt với mắm

Cho thịt vào nồi mắm, luộc khoảng 15–20 phút (tầm 17 phút là vừa).

Sau khi mắm sôi, cho thịt vào luộc

Trong lúc luộc nhớ vớt bọt để nước trong.

Khi luộc thịt nhớ vớt bột cho mắm thịt được trong

Vớt thịt ra để riêng.

Cho tiêu hột vào nồi mắm, nấu sôi lại rồi tắt bếp.

*Ngâm thịt

Sau khi chín vớt thịt và mắm ra để thật là nguội

Đợi thịt và nước mắm nguội hẳn.

Xếp thịt vào hũ, thêm vài trái ớt, đổ nước mắm có sẵn tiêu hạt rang vào ngập thịt.

Đậy kín, để tủ lạnh.

- Để 2–3 ngày ăn là ngon nhất.

- Cho khổ thịt vào chảo, thêm ít nước mắm ngâm thịt, bật lửa nhỏ liu riu cho thịt trong lại, mỡ tan nhẹ là ngon.

Lát thịt mỡ trong veo, thịt thấm vị

*Ăn kèm:

- Bánh tráng cuốn

- Bánh tráng phơi sương (chiên phồng càng ngon)

- Rau sống (xà lách, dưa leo, rau thơm…)

*Nước chấm:

- Dùng chính phần mắm vừa hâm thịt, thêm chút chanh, tỏi, ớt là đủ “bắt vị”.

*Thành phẩm:

- Thịt mềm, trong, mặn ngọt đậm đà, thơm mùi tiêu. Cuốn với rau, chấm mắm… ăn rất ngon.

Thịt thấm vị, cuốn cùng rau và bánh tráng cuộn phới sương chiên giòn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bolem Nguyen thực hiện