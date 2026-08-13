Sau khi ăn bún đậu mắm tôm, uống gì là tốt nhất?

Ăn bún đậu mắm tôm nên uống nước gì?

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn đơn giản và phù hợp nhất. Uống một lượng vừa phải giúp bổ sung nước, giảm cảm giác khô miệng, khát nước do bữa ăn có nhiều muối mà không bổ sung thêm đường hay caffeine.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với hầu hết mọi người và không làm tăng đáng kể lượng năng lượng của bữa ăn.

Trà xanh nhạt

Một cốc trà xanh pha loãng có thể giúp làm sạch vị giác và tạo cảm giác dễ chịu sau bữa ăn. Trà xanh chứa polyphenol và caffeine, trong đó caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo.

Tuy nhiên, không nên uống trà quá đặc hoặc quá nhiều, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine. Người có dạ dày nhạy cảm cũng nên tránh uống trà khi đói hoặc ngay sau khi ăn nếu cảm thấy khó chịu.

Sau khi ăn bún đậu mắm tôm, nên chọn đồ uống phù hợp để giảm cảm giác ngấy, khát và hạn chế nạp thêm đường, caffeine, năng lượng

Nước chanh pha loãng, ít đường

Nước chanh pha loãng mang vị chua thanh, có thể giúp giải khát và làm dịu cảm giác ngấy sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Chanh cũng cung cấp vitamin C.

Để kiểm soát lượng đường và năng lượng, nên pha loãng và hạn chế thêm đường. Người có bệnh lý dạ dày, trào ngược hoặc nhạy cảm với đồ uống có tính axit nên cân nhắc lượng sử dụng.

Nước ép trái cây tươi

Nước ép cam, bưởi, táo hoặc ổi có thể bổ sung một số vitamin và hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nước ép thường chứa ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả và vẫn cung cấp lượng đường tự nhiên đáng kể.

Do đó, nên ưu tiên nước ép không thêm đường và sử dụng với lượng vừa phải. Nếu có thể, ăn trái cây nguyên quả sẽ là lựa chọn tốt hơn nhờ giữ được nhiều chất xơ.

Những loại nước không nên uống ngay sau khi ăn bún đậu mắm tôm

Nước ngọt có gas

Nước ngọt có gas thường chứa nhiều đường và năng lượng. Khí gas cũng có thể khiến một số người cảm thấy đầy hơi, chướng bụng sau khi ăn. Uống nước ngọt thường xuyên còn làm tăng tổng lượng đường nạp vào cơ thể, vì vậy không nên sử dụng như thức uống thường ngày.

Rượu bia

Uống bia, rượu cùng bún đậu mắm tôm có thể khiến cơ thể tiếp nhận thêm nhiều năng lượng và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Rượu bia cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ mất nước.

Tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh sử dụng đồ uống có cồn, đặc biệt khi đã ăn một bữa nhiều chất béo và muối.

Trà đặc và cà phê đậm đặc

Trà đặc, cà phê đậm đặc chứa nhiều caffeine, có thể gây bồn chồn, tim đập nhanh hoặc khó chịu ở người nhạy cảm. Một số người cũng có thể gặp tình trạng kích ứng dạ dày khi sử dụng caffeine với lượng lớn. Nếu muốn uống trà hoặc cà phê sau bữa ăn, nên chọn loại pha loãng và sử dụng ở mức vừa phải.

Đồ uống quá lạnh

Nước lạnh không gây hại cho hệ tiêu hóa ở người khỏe mạnh và không có bằng chứng cho thấy đồ uống lạnh làm “đông mỡ” hay ngăn cản tiêu hóa. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy khó chịu, đau bụng hoặc đầy hơi khi uống đồ quá lạnh. Vì vậy, nếu cơ thể nhạy cảm với nhiệt độ thấp, nên lựa chọn đồ uống ở nhiệt độ phù hợp.

Lưu ý để ăn bún đậu mắm tôm tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đồ uống, nên chọn quán sạch, nguyên liệu rõ nguồn gốc và bảo quản đúng cách để hạn chế nguy cơ ngộ độc, đặc biệt với mắm tôm, thịt, nội tạng và rau sống. Bún đậu mắm tôm có thể nhiều natri, chất béo và năng lượng nên không nên ăn quá thường xuyên, hạn chế mắm tôm và ưu tiên rau sạch, đa dạng. Sau bữa ăn, nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp; quan trọng là kiểm soát khẩu phần và bảo đảm vệ sinh thực phẩm.