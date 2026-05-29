Cây thuốc dân gian bổ đủ đường, không lo tăng cân, có người trồng làm cảnh

Kháng khuẩn, chống viêm

Một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Journal of Ethnopharmacology đã ghi nhận chiết xuất lá cúc tần có thể làm giảm đáng kể tình trạng phù chân ở chuột, tương đương với indomethacin liều thấp. Chiết xuất thô từ loại lá này cũng có khả năng ức chế sự phát triển của Staphylococcus aureus và Candida albicans trong ống nghiệm - đây là lý do cúc tần thường được sử dụng trong dân gian để điều trị nhiễm trùng và vết thương.

Giảm căng thẳng thần kinh, đau đầu

Hương thơm và tinh dầu tự nhiên từ cây cúc tần có tác dụng xoa dịu, làm thư giãn hệ thần kinh trung ương, rất phù hợp cho những người làm việc trí óc áp lực cao hoặc người bị đau đầu kinh niên. Việc thường xuyên sử dụng lá cúc tần nấu canh hoặc uống nước sắc cúc tần vừa phải sẽ giúp điều hòa khí huyết, giảm áp lực mạch máu não, từ đó giúp tinh thần thoải mái, ngủ ngon và sâu giấc hơn mỗi đêm.

Cây cúc tần (hay còn gọi là từ bi) là loại cây bụi cùng quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc ăn uống khó tiêu sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ, trà cúc tần sẽ là một giải pháp cứu cánh tuyệt vời giúp kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một nắm lá cúc tần đã phơi khô mang đi hãm với nước sôi giống như cách hãm trà xanh thông thường và uống một ly ấm sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Chữa ho do viêm họng, làm dịu cổ họng

Những cơn ho dai dẳng, ho về đêm do viêm họng hay viêm phế quản luôn là nỗi ám ảnh lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của nhiều người. Chất kháng sinh và kháng viêm tự nhiên có trong lá cúc tần giúp tiêu diệt vi khuẩn đường hô hấp, làm dịu niêm mạc họng, tiêu đờm và giảm kích ứng gây ra các cơn ho dai dẳng.

Ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ giảm cân

Sở dĩ cây cúc tần có khả năng làm chậm quá trình lão hóa là nhờ vào các chiến binh chống oxy hóa tự nhiên có trong thành phần. Chúng giúp bảo vệ tối đa các tế bào khỏi những tổn thương mạn tính, giữ cho làn da luôn săn chắc, mịn màng và ngăn ngừa các gốc tự do hủy hoại sức khỏe. Song song với đó, cúc tần còn đóng vai trò như một chất xúc tác sinh học hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân.

Ngăn ngừa ung thư

Các thành phần như tanin, saponin, flavonoid, phenol và proanthocyanidin được tìm thấy trong dịch chiết xuất từ lá và rễ cúc tần. Trong đó, phenol, flavonoid và tannin có khả năng ức chế ATP – liên kết vận chuyển cassette trong tế bào ung thư, từ đó ngăn chặn sự phát triển của chúng. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy tiềm năng của cúc tần trong việc hỗ trợ điều trị ung thư, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng để xác nhận hiệu quả và độ an toàn của việc sử dụng cúc tần trong điều trị ung thư.