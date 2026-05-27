Loại "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ, dễ chế biến lại tốt cho sức khoẻ

Cung cấp nguồn đạm thực vật dồi dào và chất lượng

Nấm rơm chứa hàm lượng protein cao, bao gồm đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người ăn chay, ăn kiêng hoặc người đang tập luyện cơ bắp muốn tìm kiếm nguồn đạm lành tính, không chứa chất béo bão hòa và cholesterol xấu như thịt động vật.

Khả năng bảo vệ chống oxy hóa vượt trội

Nấm rơm chứa ergothioneine, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể hiệu quả khỏi các gốc tự do, stress oxy hóa và tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa tuyệt vời này giúp giảm nhiễm trùng nấm, chống lại vi khuẩn và thậm chí có thể giúp chữa lành vết loét và vết thương. Hàm lượng selen trong nấm rơm càng làm tăng cường khả năng chống oxy hóa của chúng, hoạt động cộng hưởng để chống lại tổn thương do oxy hóa trong toàn bộ cơ thể.

Nấm rơm là loại nấm phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ. (Ảnh minh họa).

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong nấm rơm chứa nhiều loại vitamin như A, B, C, D và đặc biệt là các hoạt chất polysaccharide có khả năng kích hoạt các tế bào miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn. Việc bổ sung nấm rơm vào thực đơn giúp cơ thể xây dựng "hàng rào" bảo vệ vững chắc trước sự tấn công của virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Nấm rơm là nguồn giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học tự nhiên, có tác dụng giảm huyết áp và ngăn chặn tình trạng cao huyết áp. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại nấm này có thể giúp quản lý mức huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan trong nấm còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và các cơn đột quỵ nguy hiểm.

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nấm rơm có khả năng hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các hợp chất thực vật trong nấm giúp ngăn chặn sự phát triển bất thường của tế bào và bảo vệ DNA khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời hỗ trợ đào thải các độc tố có nguy cơ gây ung thư ra khỏi cơ thể.

Tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, nấm rơm đóng vai trò như một chiếc "chổi" quét sạch đường ruột, giúp nhuận tràng và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, đây là thực phẩm ít calo nhưng lại tạo cảm giác no lâu, giúp người dùng kiểm soát cơn thèm ăn một cách tự nhiên, cực kỳ phù hợp cho các chế độ ăn kiêng giảm mỡ.