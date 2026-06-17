Cây cỏ máu có công dụng gì mà được ví như “thảo dược quý”?

Bổ máu, dưỡng huyết và tăng cường lưu thông máu

Đây là công dụng nổi bật nhất của loại thảo dược này. Cỏ máu kích thích quá trình sản sinh hồng cầu, giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt. Nhờ khả năng tăng cường tuần hoàn máu, cơ thể bạn sẽ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, da dẻ hồng hào, nhuận sắc.

Kích thích tiêu hóa

Nếu bạn đang gặp tình trạng chán ăn, hấp thu kém hoặc mất ngủ kinh niên, trà cỏ máu chính là "cứu tinh". Vị chát nhẹ và các hoạt chất trong cây giúp thanh lọc cơ thể, làm mát gan, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Từ đó, bạn sẽ có cảm giác thèm ăn tự nhiên và sở hữu giấc ngủ sâu hơn.

Cỏ máu mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc bồi bổ khí huyết.

Giảm đau nhức xương khớp và tê bì tay chân

Ở người già hoặc người làm việc nặng, khí huyết ứ trệ thường dẫn đến đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay. Nhờ đặc tính hoạt huyết, hóa ứ, cỏ máu giúp thông kinh lạc, giảm đau nhức xương khớp vô cùng hiệu quả khi thời tiết giao mùa.

Giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng thần kinh

Tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ tàn phá sức khỏe nhanh chóng. Cỏ máu có chứa các thành phần giúp an thần, làm dịu hệ thần kinh trung ương. Uống một ly nước cỏ máu ấm vào buổi chiều hoặc tối sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc và tinh thần sảng khoái hơn vào sáng hôm sau.

Làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa

Khi khí huyết trong cơ thể lưu thông tốt, làn da tự động sẽ trở nên hồng hào, rạng rỡ từ bên trong. Thêm vào đó, các chất chống oxy hóa trong cỏ máu giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm mụn nhọt do nóng trong và mang lại làn da mịn màng, săn chắc.

Điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ

Đối với phái đẹp, cỏ máu là một dược liệu "vàng". Nhờ tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, loại cây này giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, giảm hẳn các cơn đau bụng kinh dữ dội, giảm tình trạng huyết hư, khí hư ở phụ nữ.

Thanh lọc cơ thể, giải độc gan

Mỗi ngày cơ thể chúng ta phải dung nạp không ít độc tố từ môi trường và thực phẩm. Nước sắc từ cây cỏ máu có tác dụng mát gan, giải độc, hỗ trợ hạ men gan và tăng cường chức năng gan. Người thường xuyên sử dụng rượu bia hoặc bị nóng trong người nên uống cỏ máu để bảo vệ sức khỏe.

Mặc dù cỏ máu (kê huyết đằng) là một vị thuốc nam lành tính với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng trước khi sử dụng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.