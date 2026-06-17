Đừng chỉ ăn quả, hoa là loại rau nhiều chất xơ và vitamin C, hỗ trợ tiêu hoá, trộn với thịt bò ngon tuyệt

Hoa chuối là bộ phận thường bị bỏ đi nhưng cũng nhiều người tận dụng hoa này làm loại rau chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn.

Loại rau này hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Khi kết hợp cùng thịt bò giàu đạm và khoáng chất, loại rau này tạo nên món gỏi thanh mát, cân bằng dinh dưỡng và rất thích hợp cho những ngày muốn đổi vị bữa cơm gia đình.

Nếu đang tìm một món ăn vừa ngon miệng, dễ thực hiện lại không gây cảm giác ngấy, thịt bò trộn hoa chuối chắc chắn là lựa chọn đáng để thử. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có ngay một món gỏi dân dã hấp dẫn cho bữa cơm ngày nắng nóng. Dân Việt giới thiệu cách làm món thịt bò trộn hoa chuối như sau:

Loại rau này hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Nguyên liệu làm thịt bò trộn hoa chuối:

- Thịt bò: 300g

- 1 bắp hoa chuối

- Rau thơm các loại (rau răm, húng quế, ngò rí...)

- Mè rang

- Bánh tráng ăn kèm

- Gia vị: tiêu xay, đường, nước tương, dầu hào, hạt nêm, dầu ăn

Thịt bò ướp cùng gia vị

*Nước mắm trộn gỏi

- 3 phần nước lọc

- 3 phần đường

- 2 phần nước mắm

- Nước cốt tắc (hoặc chanh)

- Tỏi, ớt băm nhuyễn

Cho thịt bò vào xào nhanh

Cách làm thịt bò trộn hoa chuối:

- Hoa chuối bào thật mỏng rồi ngâm ngay vào nước có pha muối và nước cốt chanh để hạn chế thâm đen, đồng thời giúp giữ độ giòn. Sau khoảng 15–20 phút, vớt ra rửa lại và để thật ráo nước.

- Thịt bò thái mỏng, ướp cùng tiêu, đường, nước tương, dầu hào, hạt nêm và một ít dầu ăn. Để thịt thấm gia vị khoảng 15–20 phút.

Hoa chuối sau khi ngâm, để ráo nước thì cho nước mắm vào để hoa chuối thấm gia vị trước

- Làm nóng chảo, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn. Không nên xào quá lâu để thịt giữ được độ mềm ngọt tự nhiên.

- Pha nước mắm trộn gỏi : cho nước lọc, đường và nước mắm theo tỷ lệ 3:3:2 vào nồi, đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp hơi sánh lại. Để nguội rồi cho nước cốt tắc cùng tỏi, ớt băm nhuyễn vào khuấy đều.

Cho thịt bò, rau thơm trộn cùng

- Cho một phần nước mắm vào hoa chuối trước để nguyên liệu thấm vị. Tiếp theo cho thịt bò đã xào chín, rau thơm và thêm nước mắm trộn gỏi vừa đủ.

- Trộn nhanh tay để các nguyên liệu hòa quyện nhưng vẫn giữ được độ giòn của hoa chuối. Bày ra đĩa, rắc mè rang lên trên cho thơm.

- Đĩa thịt bò trộn hoa chuối hấp dẫn với màu sắc hài hòa và hương thơm đặc trưng của rau thơm, mè rang. Hoa chuối giòn mát quyện cùng thịt bò mềm ngọt, đậm đà tạo nên hương vị rất cuốn hút.

- Món ăn càng ngon hơn khi dùng kèm bánh tráng, thích hợp cho những bữa cơm gia đình ngày hè hoặc khi muốn đổi vị bằng một món gỏi thanh nhẹ nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.