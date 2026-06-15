Tác dụng của cây thạch anh với sức khỏe

Cây thạch anh là cây gì?

Cây thạch anh (Euphorbia tithymaloides subs. padifolia) còn có tên gọi khác là cây công đức, là một cây mọng nước, nhỏ, cây trưởng thành cao đến khoảng 20 – 30 cm. Lá mọc so le thành hai dãy đều, hình xoan, dày, gốc tròn, đầu nhọn, gân lá rất mờ. Toàn thân và lá cây có nhiều nhựa mủ trắng.

Đây là loại cây mọng nước, có khả năng chịu hạn tốt, ưa sáng, có khả năng sinh trưởng và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt.

Cây thạch anh còn có tên gọi khác là cây công đức (Ảnh minh họa)

Tác dụng của cây thạch anh

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, toàn cây thạch anh vị chua, hơi chát, tính hàn, có độc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tán ứ tiêu thũng, chỉ huyết sinh cơ. Cây thường được dùng ngoài, dùng lá tươi hoặc toàn cây giã nhuyễn, có thể thêm muối để đắp, hoặc dùng nhựa mủ tươi bôi lên các vết thương chảy máu, các vết lở loét, mụn nhọt.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ đã ghi nhận trong dịch chiết cây thạch anh có chứa một số hợp chất sinh học như quercetin, tannic acid, apigenin và caffeine. Đây là những hoạt chất được biết đến với khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ kháng khuẩn trong nhiều loại thực vật khác nhau.

Một số bài thuốc có sử dụng cây thạch anh

Dưới đây là một số cách dùng cây thạch anh theo chia sẻ của TS. DS. Nguyễn Thành Triết và BS. Dương Phan Nguyên Đức Đại học Y Dược TP. HCM:

Chữa sâu răng, viêm họng hạt, viêm amidan từ cây thạch anh:

Rửa sạch lá thạch anh, giã lấy nước uống hoặc nhai trong vòng 10 – 15 phút, vừa nhai vừa súc họng, mỗi lần từ 3 – 5 lá, cố gắng đưa nước lá vào vị trí tổn thương.

Bài thuốc điều trị bướu cổ từ cây thạch anh ( Ảnh minh họa)

Điều trị bướu cổ:

Rửa sạch khoảng 8g lá thạch anh tươi, ngâm với nước muối loãng, sau đó nhai sống cùng một chút muối trắng, nuốt lấy nước, bỏ bã.

Lưu ý khi sử dụng cây thạch anh

Mặc dù được sử dụng như một loại thảo dược, cây thạch anh vẫn tiềm ẩn một số rủi ro, vì vậy người dùng cần lưu ý:

Cây có độc tính nhất định, không nên sử dụng tùy tiện.

Nhựa mủ có thể gây kích ứng da hoặc niêm mạc ở người nhạy cảm.

Chưa có dữ liệu đầy đủ về liều dùng an toàn khi uống kéo dài.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Không tự ý dùng cây thạch anh thay thế thuốc điều trị do bác sĩ kê đơn.

Cây thạch anh là một loại dược liệu trong hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe ngoài da như mụn nhọt, lở loét, sưng viêm và cầm máu. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định cây thạch anh có thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa hiện đại. Người dùng nên sử dụng thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng loại cây này.