Bí quyết uống lá tía tô của người Nhật để sống khỏe mỗi ngày

Tại sao người Nhật thích uống lá tía tô?

Nhiều người thắc mắc lá tía tô mang lại lợi ích gì mà được người Nhật ưa chuộng đến vậy. Thực tế, đây không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc mà còn được xem như một vị thuốc trong y học cổ truyền.

Tía tô là cây thân thảo có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay và tính ấm. Tên khoa học của loại cây này là Perilla frutescens, còn tại Nhật Bản được gọi là Shiso. Trà Shiso hay nước lá tía tô là thức uống phổ biến nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Uống lá tía tô có tác dụng gì trong việc điều trị bệnh?

Không chỉ là thức uống quen thuộc, nước lá tía tô còn được sử dụng để hỗ trợ cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe. Các hoạt chất trong lá tía tô có thể góp phần kiểm soát axit uric, giảm viêm và hỗ trợ người mắc gout; đồng thời giúp thanh lọc cơ thể, giảm nóng trong, mẩn ngứa và nổi mụn. Bên cạnh đó, loại nước này còn hỗ trợ làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi, buồn nôn, cải thiện một số triệu chứng hen suyễn như ho, nhiều đờm, khó thở. Một số hợp chất trong lá tía tô cũng được cho là có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mỡ máu và giảm cholesterol, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tía tô đỏ không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn được sử dụng để pha trà, nấu nước uống nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Công dụng trong làm đẹp của lá tía tô

Ngoài lợi ích cho sức khỏe, lá tía tô còn được phụ nữ Nhật Bản sử dụng như một bí quyết làm đẹp. Nước lá tía tô có thể hỗ trợ giảm cân, thanh nhiệt, giải độc, hạn chế mụn nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, đồng thời các chất chống oxy hóa trong loại lá này còn góp phần làm chậm lão hóa và bảo vệ làn da.

Cách uống lá tía tô của người Nhật để chăm sóc sức khỏe

Người Nhật sử dụng lá tía tô theo nhiều cách khác nhau để làm thức uống hàng ngày. Phổ biến nhất là đun lá tía tô tươi với nước, có thể thêm một ít chanh hoặc đường tùy khẩu vị và dùng nóng hoặc lạnh đều được. Ngoài ra, họ còn kết hợp lá tía tô với gừng để giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu.

Một cách khác là pha nước tía tô với giấm táo, mật ong hoặc đường phèn nhằm hỗ trợ làm đẹp da và kiểm soát cholesterol máu. Theo kinh nghiệm của nhiều người Nhật, thời điểm thích hợp để uống nước lá tía tô là khoảng 10-30 phút trước bữa ăn để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Lưu ý khi áp dụng cách uống lá tía tô của người Nhật

Bạn có thể uống nước lá tía tô hàng ngày, nhưng nên hạn chế thêm đường và điều chỉnh cách pha chế phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người mắc bệnh dạ dày nên hạn chế cho chanh hoặc giấm, trong khi người bị đái tháo đường không nên thêm đường hay mật ong.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không dùng nước lá tía tô thay hoàn toàn nước lọc, bởi uống quá nhiều trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và sức khỏe tim mạch. Lượng sử dụng phù hợp cho người trưởng thành khoảng 3-4 ly mỗi ngày. Ngoài ra, nên chọn lá tía tô tươi, sạch, không tồn dư hóa chất, tránh đun quá lâu để giữ dưỡng chất và sử dụng nước đã nấu trong ngày để đảm bảo chất lượng.