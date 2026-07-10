Loại canh quen thuộc được ví như 'món bổ thận' trong dân gian, cách nấu rất đơn giản

Khi cơ thể mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng, nhiều gia đình thường chọn các món hầm để bổ sung dinh dưỡng. Trong đó, đậu đen hầm đuôi lợn là món ăn quen thuộc được lưu truyền trong dân gian với quan niệm giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Không chỉ có hương vị thơm béo, món ăn này còn kết hợp hai nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất là đậu đen và đuôi lợn, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng khi sử dụng trong chế độ ăn cân bằng.

Vì sao đậu đen hầm đuôi lợn được nhiều người ưa chuộng?

Đuôi lợn chứa protein, collagen cùng nhiều khoáng chất như canxi và phốt pho. Trong khi đó, đậu đen cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B, sắt, magie và nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, đặc biệt là anthocyanin tập trung ở lớp vỏ màu đen.

Sự kết hợp này giúp món ăn vừa bổ sung năng lượng, vừa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, phù hợp với người lao động nặng, người mới ốm dậy hoặc cần đa dạng thực đơn trong mùa lạnh.

Ngoài ra, anthocyanin trong vỏ đậu đen là nhóm chất chống oxy hóa có khả năng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Chế độ ăn giàu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa được cho là có lợi đối với sức khỏe tổng thể.

Các loại đậu nói chung, trong đó có đậu đen, là thực phẩm thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh nhờ giàu chất xơ, kali và magie. Những dưỡng chất này có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cholesterol khi kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý và lối sống khoa học.

Để món ăn phát huy giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia cũng khuyến khích kết hợp với chế độ ăn đa dạng, nhiều rau củ, trái cây và duy trì vận động thường xuyên thay vì kỳ vọng vào công dụng của một món ăn đơn lẻ.

Cách làm đuôi lợn hầm đậu đen bổ dưỡng

Đuôi lợn hầm đậu đen là món ăn dân dã, quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Với cách chế biến đơn giản cùng nguồn dinh dưỡng dồi dào từ đuôi lợn và đậu đen, món ăn này thường được lựa chọn để bồi bổ sức khỏe, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể cần phục hồi.

Nguyên liệu

1 chiếc đuôi lợn.

Khoảng 50-100g đậu đen (có thể tăng lượng đậu tùy khẩu vị).

Hành khô, tiêu, muối, hạt nêm hoặc gia vị vừa ăn.

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đuôi lợn cạo sạch lông, rửa kỹ, chặt thành từng khúc vừa ăn.

Ướp đuôi lợn với một ít muối, tiêu, hành băm và gia vị trong khoảng 15-20 phút để thịt thấm vị.

Đậu đen rửa sạch, ngâm nước từ 3-4 giờ hoặc qua đêm để hạt nhanh mềm khi hầm.

Bước 2: Hầm món ăn

Cho đuôi lợn và đậu đen vào nồi hoặc thố.

Đổ nước vừa ngập nguyên liệu, đậy kín nắp.

Hầm khoảng 45-60 phút hoặc đến khi đậu mềm, đuôi lợn chín nhừ. Nếu dùng nồi áp suất, thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể.

Khi món ăn chín, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị rồi rắc thêm ít tiêu xay để tăng hương thơm.