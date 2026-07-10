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7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ 'mình đang ăn gì'

Sự kiện: Thực đơn

"Em không phải người khéo nấu ăn, nhưng càng lớn càng nhận ra: ăn sạch và ăn an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngon bên ngoài".

"Thế là em tự học nấu những bữa cơm nhà đơn giản, đủ rau – đủ thịt – đủ dinh dưỡng. Không cầu kỳ, không màu mè, chỉ mong mỗi bữa ăn đều yên tâm vì mình biết rõ mình đang ăn gì". Chị Anh Đào, một thành viên trong cộng đồng Yêu bếp chia sẻ về những bữa cơm gia đình mình tự tay làm cho gia đình. Với chị Đào: "Có lẽ, việc chăm sóc bản thân và những người thân yêu đôi khi bắt đầu rất đơn giản: bắt đầu từ việc vào bếp mỗi ngày".

7 mâm cơm gia đình không cầu kỳ nhưng đủ chất

Mâm cơm gia đình 1:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 1

Mâm cơm gia đình 2:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 2

Mâm cơm gia đình 3:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 3

Mâm cơm gia đình 4:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 4

Mâm cơm gia đình 5:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 5

Mâm cơm gia đình 6:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 6

Mâm cơm gia đình 7:

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ &#39;mình đang ăn gì&#39; - 7

10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 năm
10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 năm

Đặng Thanh Nhàn có lẽ là cái tên gây ấn tượng nhiều trong cộng đồng chị em Yêu bếp. Bởi những mâm cơm mà chị chia sẻ luôn gây ấn tượng bởi chỉ có 3...

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Theo Phương Nghi (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/07/2026 16:18 PM (GMT+7)
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