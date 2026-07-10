Muối dưa cải đừng bỏ qua bước này, đảm bảo dưa vàng đẹp, giòn, chua vừa, ăn là nghiền

Để muối dưa cải cho dưa chua giòn sần sật, vàng ươm cần có mẹo.

Dưa chua giúp chống ngán khi ăn cùng thịt kho, cá kho hay các món nhiều dầu mỡ mà còn kích thích vị giác, khiến bữa cơm thêm hấp dẫn.

Để có hũ dưa cải vàng đẹp, giòn ngon và không bị nhớt hay nổi váng, bí quyết nằm ở những bước tưởng chừng rất đơn giản: chần cải nhanh qua nước sôi rồi ngâm ngay nước đá để giữ độ giòn, chỉ dùng nước muối đã nguội hoàn toàn, luôn đảm bảo dưa ngập dưới mặt nước và sử dụng dụng cụ thật sạch.

Với cách muối dưa cải này, chỉ sau khoảng 2–3 ngày, bạn sẽ có hũ dưa cải chua vừa, vàng óng, giòn ngon, sẵn sàng làm món ăn kèm đưa cơm cho cả gia đình.

Dân Việt giới thiệu cách muối dưa cải vàng đẹp, giòn ngon, ăn là nghiền như sau:

Nguyên liệu

- 1 kg cải xanh

- 1,3 lít nước - 50g muối

- 30g đường

- Hành tím, ớt (tùy thích)

Các nguyên liệu chuẩn bị trước khi muối

Cách làm

- Rửa sạch cải, để ráo.

- Chần cải nhanh trong nước sôi, vớt ra ngâm ngay nước đá rồi để ráo.

- Hòa tan nước, muối và đường, để nguội hoàn toàn.

- Xếp cải vào dụng cụ muối, thêm hành tím và ớt.

- Đổ nước ngập mặt dưa, dùng vật nặng chèn cho dưa luôn chìm dưới nước.

Nước ngâm thật nguội mới rót vào nồi, rồi chèn vật dụng như dĩa lên trên để dưa ngập trong nước ngâm

- Đậy kín, để nơi thoáng mát.

- Sau khoảng 2–3 ngày là có thể ăn.

- Khoảng ngày thứ 3 dưa vàng đẹp, giòn và chua vừa.

Thành phẩm sau hơn 2 ngày

*Lưu ý

- Nước ngâm phải nguội hẳn.

- Dưa luôn ngập nước.

- Dụng cụ muối cần sạch.

Miếng dưa vàng giòn

Chúc các bạn thành công với cách muối dưa cải này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.