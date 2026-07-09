Ba việc cần làm buổi sáng để khỏe thận

Lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Nam y Việt Nam, cho biết thận không chỉ là cơ quan bài tiết, mà chính là "cội nguồn của sinh lực", giúp cơ thể khỏe, giảm uể oải, mệt mỏi. Khoảng thời gian trước 7 giờ là "giờ vàng" để thận tạo năng lượng cho cả một ngày dài.

"Nếu thời điểm này được khởi động đúng cách, khí huyết sẽ vận hành trơn tru, lưng vững, chân khỏe, tinh thần sảng khoái", lương y nói.

Ba việc cần làm khi ngủ dậy giúp dưỡng thận:

Thức dậy chậm lại

Nhiều người có thói quen mở mắt là bật dậy ngay lập tức, gây hại sức khỏe. Việc chuyển trạng thái đột ngột khi dương khí chưa kịp nâng lên sẽ khiến cơ thể bị hụt hẫng, dễ gây hoa mắt, chóng mặt. Để cơ thể được kích hoạt đúng, bạn nên thực hiện công thức "đánh thức chậm" sau:

Duy trì tư thế nằm thư giãn từ 1–2 phút sau khi tỉnh giấc. Sau đó, úp hai lòng bàn tay vào nhau, chà xát mạnh cho đến khi nóng lên. Áp nhẹ đôi bàn tay ấm vào vùng bụng dưới hoặc thắt lưng để đánh thức dương khí một cách êm ái, tạo thời gian cho thận "nâng nền" cơ thể trước khi đứng dậy.

Nhiều người vùng dậy ngay khi nghe chuông báo thức. Ảnh: Pexels

Làm ấm thắt lưng

Sau khi rời giường, vùng cơ thể đầu tiên cần được chăm sóc chính là thắt lưng. Nếu buổi sáng, vùng này bị lạnh, mọi người sẽ dễ bị lưng mỏi từ giữa buổi, đứng lâu thấy yếu, chân không có lực và làm việc rất nhanh xuống sức.

Cách khắc phục: Dùng hai lòng bàn tay xoa xát dọc hai bên thắt lưng. Lưu ý xoa kỹ cho đến khi cảm nhận rõ hơi ấm lan sâu vào bên trong, tuyệt đối không làm qua loa. Sau đó, bạn khum nhẹ bàn tay, vỗ đều đặn vào hai bên thắt lưng với lực vừa phải, không quá mạnh.

Cách này giúp cơ thể tỉnh táo nhanh hơn, giảm hẳn cảm giác ngái ngủ, vùng thắt lưng nhẹ nhõm, không còn cảm giác căng cứng, chân bước xuống đất vững chãi, có lực hơn.

Vận động nhẹ

Nhiều người vừa dậy đã ngồi im một chỗ, cầm điện thoại hoặc lao vào bàn làm việc ngay. Việc này khiến khí huyết bị ứ trệ ở phần trên (đầu, ngực) mà không được dẫn xuống phần dưới của cơ thể.

Để tốt cho sức khỏe, bạn không cần tập bài nặng hay phức tạp, chỉ cần vận động nhẹ như vươn vai chậm rãi, kéo giãn toàn bộ thân mình để giải phóng các bó cơ. Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, vai, và hông. Đi lại nhẹ nhàng vài phút trong nhà. Để tăng hiệu quả, bà con có thể dùng tay vỗ nhẹ dọc theo hai bên chân hoặc dậm nhẹ chân xuống đất.

"Lúc này, bạn cảm nhận lòng bàn chân ấm dần lên, bước đi vững vàng và đầu óc cực kỳ nhẹ nhàng, minh mẫn", lương y nói.

Theo ông, ba nguyên tắc này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là người thường mệt mỏi, uể oải khi thức dậy. Người bị yếu mỏi lưng, chân tay lạnh, làm việc nhanh xuống sức, dễ hụt hơi cũng có thể áp dụng.