Nam sinh từng tự tử do bạo lực học đường ở Lâm Đồng thoát cơn nguy kịch

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông tin, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tri giác cải thiện rõ rệt, tiếp xúc tốt và hầu như không để lại di chứng.

Trước đó, trưa ngày 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, em H. được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái.

Người nhà lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ rồi đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Nam sinh lớp 8 tử tự do bạo lực học đường điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với hôn mê sâu, co giật và co cứng liên tục, môi tím tái, phổi có nhiều ran ẩm, vùng cổ xuất hiện vết hằn sâu do dây treo, cằm xây xát.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT sọ não, cột sống cổ ghi nhận bệnh nhi tổn thương não do thiếu oxy, chẩn đoán ngạt do treo cổ, trật xoay đốt sống. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cột sống cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhi được duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục. Song song đó, ê-kíp điều trị thực hiện vật lý trị liệu, xoay trở hằng ngày để phòng ngừa loét do nằm lâu.

Qua quá trình khai thác tâm lý sau khi bệnh nhi tỉnh táo, em cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài vì thường xuyên bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền.

Em phải đưa tiền hằng ngày, nếu không có sẽ bị cộng dồn và tiếp tục bị ép phải nộp đủ. Những áp lực và sợ hãi kéo dài được cho là đã khiến em có hành động dại dột. Hiện bên cạnh việc điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện đang tiếp tục hỗ trợ để giúp em ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con để kịp thời phát hiện những thay đổi về tâm lý hoặc các khó khăn mà trẻ gặp phải trong học tập, cuộc sống.

Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm phát hiện sớm, can thiệp và hỗ trợ trẻ khi có dấu hiệu bị bạo lực học đường hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin xử lý vụ việc liên quan đến học sinh lớp 8 tại xã Di Linh.

Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi bắt nạt và cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bước đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng cháu Đ.M.H từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trường học.

Không dừng lại ở việc hành hung, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc cháu Đ.M.H và một học sinh khác (cháu V.Đ.N.M) phải nộp tiền “bảo kê” hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Đỉnh điểm là chỉ một thời gian ngắn trước khi xảy ra bi kịch, N.H.V vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” với các đối tượng.