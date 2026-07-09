4 công thức đậu đen giảm tóc bạc, bớt đau lưng và tiểu đêm

Theo quan niệm Đông y, thực phẩm màu đen có tác dụng bổ thận, trong đó đậu đen được xem là nguyên liệu giúp dưỡng gan, bổ thận. Ăn điều độ có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng đau mỏi lưng, tiểu đêm, đồng thời nuôi dưỡng nang tóc, hạn chế tóc bạc. Với tính chất ôn hòa, đậu đen phù hợp để người trung niên và cao tuổi bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn.

Dưới đây là một số món ăn đơn giản từ đậu đen có tác dụng bồi bổ cơ thể.

Cháo đậu đen kỷ tử

Theo Đông y, món cháo này có tác dụng hỗ trợ làm ấm dạ dày, bổ thận và giảm tình trạng tiểu đêm.

Nguyên liệu: 40 g đậu đen, 60 g gạo, 15 quả kỷ tử, đường phèn (tùy chọn)

Cách chế biến:

- Ngâm đậu đen trong nước từ tối hôm trước đến khi hạt nở căng. Gạo vo sạch, ngâm khoảng 10 phút.

- Đun sôi lượng nước vừa đủ, cho đậu đen vào nấu trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh khoảng 25 phút đến khi đậu chín mềm.

- Cho gạo đã ngâm vào nồi, tiếp tục nấu lửa nhỏ khoảng 20 phút, khuấy đều để tránh cháy đáy nồi, đến khi cháo sánh đặc.

- Thêm kỷ tử, nấu thêm khoảng 5 phút. Nếu thích vị ngọt nhẹ, có thể cho một ít đường phèn, đun đến khi tan rồi tắt bếp, đậy vung ủ thêm 5 phút trước khi dùng.

Công dụng

Đậu đen kết hợp với kỷ tử được cho là có tác dụng bổ gan, thận, dễ tiêu hóa và phù hợp dùng vào bữa sáng. Đông y cho rằng món ăn này có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm khi chức năng thận được tăng cường, đồng thời giúp bồi bổ khí huyết, nuôi dưỡng tóc, hạn chế tóc bạc và giảm các triệu chứng như đau mỏi lưng gối, mệt mỏi do thận hư. Người trung niên, cao tuổi có hệ tiêu hóa kém cũng có thể sử dụng thường xuyên như một món ăn bồi bổ.

Đậu đen ngâm giấm

Nguyên liệu: 250 g đậu đen; giấm gạo hoặc giấm lâu năm (lượng vừa đủ), hũ thủy tinh có nắp kín

Cách chế biến

- Loại bỏ những hạt đậu lép hoặc hư hỏng, rửa nhanh với nước rồi để ráo.

- Cho đậu vào chảo khô, không dầu, rang trên lửa nhỏ và đảo liên tục đến khi vỏ hạt nứt nhẹ, dậy mùi thơm thì tắt bếp, để nguội.

- Cho đậu vào hũ thủy tinh sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, đổ giấm ngập mặt đậu khoảng 2 cm.

- Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát trong khoảng 7 ngày đến khi hạt đậu hút giấm, nở mềm là có thể dùng. Có thể ăn khoảng 10 hạt vào buổi sáng và buổi tối.

Công dụng

Đông y cho rằng giấm giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất từ đậu đen. Món đậu đen ngâm giấm được cho là có tác dụng bổ gan, bổ thận, hỗ trợ làm chậm quá trình bạc tóc, giảm đau mỏi vùng thắt lưng và cải thiện tình trạng tiểu đêm. Một số quan điểm cũng cho rằng món ăn này góp phần hỗ trợ chuyển hóa mỡ trong máu nên thích hợp dùng như món ăn dưỡng sinh cho người trung niên và cao tuổi.

Người bị tăng tiết axit dạ dày hoặc mắc các bệnh lý dạ dày nên hạn chế hoặc chỉ sử dụng với lượng nhỏ.

Canh sườn hầm đậu đen

Nguyên liệu: 60 g đậu đen, 500 g sườn heo, 4 lát gừng, 3 quả táo đỏ, Muối vừa đủ

Cách chế biến:

- Ngâm đậu đen khoảng 4 giờ. Sườn chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi cùng 2 lát gừng và một ít rượu nấu ăn để khử mùi, vớt bọt rồi rửa sạch bằng nước ấm, để ráo.

- Cho sườn, đậu đen đã ngâm, phần gừng còn lại và táo đỏ vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ.

- Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng một giờ đến khi sườn mềm và đậu đen chín bở.

- Nêm một ít muối trước khi tắt bếp, khuấy đều rồi dùng nóng.

Công dụng

Đông y cho rằng sườn heo cung cấp dưỡng chất, kết hợp với đậu đen giúp bổ thận, bồi bổ cơ thể. Món canh này được cho là phù hợp với người trung niên và cao tuổi thường xuyên đau mỏi lưng, cảm giác nặng lưng do ngồi lâu hoặc mỏi chân, thiếu sức. Việc sử dụng điều độ cũng được cho là có thể hỗ trợ giảm tiểu đêm, nuôi dưỡng tóc và làm chậm quá trình bạc tóc. Có thể dùng khoảng một lần mỗi tuần như món ăn bồi bổ.

Bánh hấp đậu đen - óc chó

Nguyên liệu: 100 g bột đậu đen, 60 g bột nếp, 30 g óc chó băm nhỏ, nước ấm, một ít đường nâu (hoặc đường đỏ)

Cách chế biến

- Trộn đều bột đậu đen và bột nếp, thêm một ít đường nâu. Từ từ cho nước ấm vào, nhào đến khi tạo thành khối bột dẻo, không dính tay.

- Chia bột thành từng phần nhỏ, vo tròn rồi ấn dẹt. Rắc óc chó băm lên mặt và ấn nhẹ để hạt bám vào bánh.

- Đun sôi nước trong xửng hấp. Quét một lớp dầu mỏng lên khay hấp, xếp bánh vào rồi hấp ở lửa vừa khoảng 20 phút. Tắt bếp, để thêm 3 phút rồi lấy ra.

- Để bánh nguội, bảo quản trong hộp kín. Có thể ăn khoảng hai chiếc mỗi ngày như bữa phụ.

Công dụng

Đông y cho rằng sự kết hợp giữa đậu đen và óc chó có tác dụng bổ gan, bổ thận, hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, rụng tóc, đau mỏi lưng và đầu gối do thận hư. Món bánh có vị bùi, mềm, dễ tiêu hóa, có thể dùng làm bữa phụ trong ngày, sử dụng đều đặn giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bánh đặc biệt phù hợp với người trung niên, cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi nhai thực phẩm cứng.