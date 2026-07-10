Quán ăn ở Hong Kong ba lần được Michelin xướng tên nhờ món Việt

Sinh năm 1988 tại TP HCM, Khánh lớn lên trong một gia đình có bố gốc Bắc, mẹ gốc Huế. Tuổi thơ từng sống nhiều năm ở miền Tây khiến ký ức ẩm thực của cô là sự giao thoa của hương vị từ Bắc vào Nam, nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với món ăn Việt.

Những năm tuổi 20 đi du học, mỗi khi nỗi nhớ nhà ùa về, Khánh thường lang thang tìm một quán ăn Việt, chỉ để được thưởng thức những hương vị quê hương. Tuy nhiên, trải nghiệm ấy cũng khiến cô nhận ra phần lớn món Việt ở nước ngoài đã được điều chỉnh khá nhiều so với hương vị nguyên bản.

Khánh cùng ông xã mở quán Ăn Chơi với mong muốn giới thiệu những món ăn vùng miền, gắn với tuổi thơ của mình đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Gloria Chung

Năm 2018, Khánh trở về Việt Nam làm việc và gặp Lewis - đầu bếp người Hong Kong chuyên về ẩm thực phương Tây, sau này trở thành chồng cô. Lewis gần như không biết nhiều về ẩm thực Việt bởi khi đó món Việt tại Hong Kong còn khá hạn chế.

"Niềm đam mê ẩm thực quê hương của tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu đưa anh đi ăn khắp nơi, từ Bắc chí Nam. Càng khám phá, cả hai càng nhận ra ẩm thực Việt phong phú hơn rất nhiều so với những gì người nước ngoài thường biết", Khánh kể.

Sau khi kết hôn năm 2020, hai vợ chồng chuyển đến Hong Kong làm việc cho một tập đoàn F&B, tham gia mở 6-7 nhà hàng trong giai đoạn dịch Covid-19. Khoảng thời gian này giúp vợ chồng Khánh tích lũy kinh nghiệm vận hành nhà hàng, đồng thời cũng thôi thúc cả hai xây dựng thương hiệu riêng.

Đầu năm 2023, sau khi nghỉ việc, họ mở quán Ăn Chơi, nằm ở khu phố sầm uất Sheung Wan, Hong Kong với mong muốn giới thiệu những món ăn vùng miền đậm chất Việt, thay vì chỉ phục vụ các món quen thuộc với khách quốc tế.

Cách bài trí giản đơn nhưng giàu bản sắc cũng là một phần trong những nỗ lực của chủ quán nhằm tái hiện trọn vẹn trải nghiệm ẩm thực Việt, từ hương vị đến không gian. Ảnh: Instagram/ ankat_eats

Ăn Chơi được thiết kế theo cảm hứng từ những hàng quán vỉa hè quen thuộc ở Việt Nam, mang đến không gian gần gũi và mộc mạc giữa Hong Kong sôi động. Những bộ bàn inox thấp, ghế nhựa xanh đỏ quen thuộc, biển hiệu kiểu bình dân, lọ đũa, ly thủy tinh chấm bi... gợi nhớ khung cảnh dễ bắt gặp ở các quán ăn trên phố Việt.

Nhiều năm sống ở TP HCM nên khi thiết kế thực đơn cho quán, Khánh ưu tiên nhiều món miền Nam và luân phiên các món bún nước đặc trưng của nhiều vùng miền. Mỗi ngày, quán chỉ nấu một loại bún khác nhau với nước dùng mới hoàn toàn.

Theo Khánh, điều đặc biệt nhất của ẩm thực Việt nằm ở hệ thống các loại mắm và sự phong phú của nguyên liệu. "Nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc Huế, mắm nêm, mắm cá miền Tây... cùng nguồn nông sản, thủy sản dồi dào tạo nên bản sắc rất riêng. Đó là điều tôi tin có thể chinh phục thực khách quốc tế", cô nói.

Để giữ hương vị nguyên bản, nhiều loại mắm vẫn được mẹ Khánh gửi từ Việt Nam sang Hong Kong. Rau thơm được nhập ba chuyến mỗi tuần, còn pate, bơ trứng, xá xíu, các loại nước chấm, sốt hay bánh mì đều do quán tự làm mỗi ngày. Với món phở, Khánh điều chỉnh nhẹ độ đậm của nước dùng để phù hợp khẩu vị người Hong Kong. Nhưng với bún bò Huế, bún riêu, bún mắm hay bánh canh cua, cô gần như giữ nguyên cách nêm nếm truyền thống.

Tại Ăn Chơi, phở bò được điều chỉnh nhẹ để phù hợp khẩu vị người Hong Kong, trong khi bánh mì vẫn giữ hương vị nguyên bản nhờ những ổ bánh tươi, nướng tại quán mỗi ngày. Ảnh: Instagram/ ankat_eats

Chính sự kiên định ấy cũng khiến Ăn Chơi trải qua không ít ngày đầu đầy thử thách. Thời gian đầu vợ chồng Khánh chỉ bán phở bò/gà vào cuối tuần. Những ngày khác cô luân phiên với canh bún, bún chả, bún bò Huế, bún mắm,... "Tôi từng quyết tâm 'chỉnh' vị giác người Hong Kong. Nhưng những tháng đầu rất ế vì ngày nào không bán phở thì khách không tới. Có người ăn canh bún với mắm tôm xong hét lên vì thấy quá nặng mùi. Có người ăn bún bò Huế lại thắc mắc sao phở ở đây vị lạ thế. Còn ngày bán bún mắm thì gần như chẳng ai dám thử", Khánh nhớ lại câu chuyện dở khóc dở cười những ngày đầu khởi nghiệp.

Thay vì thay đổi thực đơn, cô tiếp tục kiên trì giới thiệu từng món ăn và kể câu chuyện phía sau mỗi hương vị. Dần dần, những vị khách hiểu được món ăn bắt đầu quay lại, trở thành khách quen. Điều khiến Khánh xúc động nhất là sau khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, nhiều thực khách quay về quán để cảm ơn vì Ăn Chơi truyền cảm hứng cho họ sang Việt Nam trải nghiệm những món ăn bản địa.

Từ món ăn bán ế nhất trong tuần, bún mắm tại Ăn Chơi được Vogue Hong Kong lựa chọn để giới thiệu về mắm cá linh - thứ làm nên linh hồn của bún mắm. Trong khi đó, Michelin cũng dành lời khen cho chả cá Lã Vọng và câu chuyện gìn giữ hương vị Việt của quán.

Từ món ăn khiến nhiều thực khách la ó vì nặng mùi, bún mắm miền Tây tại Ăn Chơi được Vogue Hong Kong giới thiệu.

Ăn Chơi được Michelin đưa vào danh sách New Additions chỉ sau 7 tháng hoạt động, giành danh hiệu Bib Gourmand sau một năm mở cửa và liên tiếp được vinh danh trong các năm 2024, 2025 và 2026. Lượng khách hiện tăng gấp đôi so với thời gian đầu.

"Tôi tin rằng những ổ bánh mì tươi tự tay mình nướng đều đặn 2 lần mỗi ngày, nồi nước dùng lúc nào cũng được đun mới cùng những hương vị Việt Nam không thể kiếm đâu ra được ở Hong Kong, đã giúp Ăn Chơi giành được những giải thưởng danh dự này. Ăn Chơi là quán Việt Nam duy nhất ở Hong Kong tự làm bánh mì tươi tại chỗ mà không đặt lò bánh bên ngoài", Khánh tự hào kể về đứa con tinh thần mà vợ chồng cô gây dựng bằng niềm đam mê ẩm thực Việt.

Nếu chỉ chọn ba món để giới thiệu tinh thần ẩm thực Việt với bạn bè quốc tế, Khánh nói cô sẽ chọn bún bò Huế, trong khi chồng cô nghiêng về bún mắm vì xem đây là món ăn thể hiện trọn vẹn sự phong phú của nguyên liệu Việt. Tiếp đó là bánh tráng nướng Đà Lạt với sự "kết hợp lộn xộn của phô mai, mỡ hành, khô bò, tép sấy, mắm me" nhưng ngon khó cưỡng. Món cuối cùng cả hai cùng đồng ý là bánh mì - món ăn vợ chồng cô dành trọn tâm huyết và giúp giữ khách cho Ăn Chơi.

Khánh xem bánh tráng nướng Đà Lạt là món ăn chơi đúng tinh thần và tên gọi của quán, có thể nhâm nhi vào bất cứ lúc nào.

Sau ba năm liên tiếp được Michelin Bib Gourmand vinh danh, điều khiến vợ chồng Khánh tự hào nhất không phải là tấm bảng đỏ treo trong quán mà là ngày càng nhiều người Hong Kong tìm đến Việt Nam để thưởng thức những món ăn họ từng biết qua cửa hàng của cô.