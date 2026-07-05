8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Nhiều thực phẩm quen thuộc từng bị hiểu lầm là "không lành mạnh", nhưng các nghiên cứu cho thấy nếu ăn đúng lượng và đúng cách, chúng vẫn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.