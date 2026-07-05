8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Nhiều thực phẩm quen thuộc từng bị hiểu lầm là "không lành mạnh", nhưng các nghiên cứu cho thấy nếu ăn đúng lượng và đúng cách, chúng vẫn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.
Vitamin D, sắt, vitamin B và magiê là một số chất bổ sung có thể giúp ích cho sức khỏe thận.
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/07/2026 12:54 PM (GMT+7)