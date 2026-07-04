Loại rau dại mọc đầy đường, mềm hơn cải bó xôi, giòn hơn xà lách, ăn nhiều bảo vệ tim mạch, chống lão hóa

Có một loại rau dại gợi lên nỗi nhớ quê của nhiều người: Dền cơm. Ở các vùng quê, vào mùa này, dền cơm mọc đầy ven đường, bờ ruộng, mảnh đất hoang.

Sức hấp dẫn của rau dền dại chính là hương vị thiên nhiên. Loại rau này không chua như rau sam, cũng không đắng như bồ công anh, nó có vị ngọt và mềm riêng, thanh mát, rất hợp thưởng thức vào mùa hè oi nóng.

Về dinh dưỡng, loại rau này giàu vitamin A, C, K, folate và các khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, magie, kali, mangan.

100g rau dền nấu chín cung cấp tới 90% nhu cầu vitamin K và 25% sắt mỗi ngày. Khác nhiều loại rau lá, dền cơm có hàm lượng protein tương đối cao, giúp bổ sung đạm cho người ăn chay.

Loại rau này cũng nhiều chất xơ hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn táo bón và giúp ổn định đường huyết. Loại rau này chứa betalain, carotenoid, flavonoid giúp chống viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm lão hóa. Nó cũng rất ít calo, chỉ khoảng 20–25 kcal/100g, phù hợp cho người giảm cân.

Với loại rau dại này, bạn có thể luộc, nấu canh, trộn salad, đều rất thanh mát và ngon miệng.

Dưới đây là 1 cách chế biến dền cơm đơn giản có thể chế biến dễ dàng tại nhà, lại rất thơm ngon.

Món ăn gợi ý: Rau dền cơm trộn tỏi ớt

Nguyên liệu: Dền cơm, tỏi, ớt khô

Cách làm:

- Sau khi hái dền cơm về, bạn chỉ nên chọn phần ngọn non và hai hoặc ba lá lớn ở phía dưới. Nếu thân quá cứng, hãy ngắt bỏ chúng. Đừng lo lắng về việc lãng phí, thân già sẽ chỉ để lại cho bạn một ít xơ.

- Sau đó, đổ đầy nước sạch vào chậu, thêm một thìa muối và một thìa bột mì, cho rau dền dại vào, khuấy đều và ngâm trong mười phút. Trong khi ngâm, bóc vỏ ba hoặc bốn tép tỏi, đập dập và băm nhỏ.

Ngoài ra, cắt hai quả ớt khô; nếu bạn không ăn được cay, hãy thêm một quả, chủ yếu là để tạo mùi thơm, vì độ cay sẽ không quá rõ rệt.

- Đun sôi một nồi nước lớn, khi nước sôi sùng sục thì cho vài giọt dầu ăn và một nhúm muối vào. Sau đó, cho rau dền đã rửa sạch vào từng đợt, không nên cho tất cả vào cùng một lúc, nếu không nhiệt độ nước sẽ giảm ngay lập tức và rau dền sẽ chuyển sang màu vàng và héo.

Mỗi lần, cho một nắm lá vào, nhanh chóng tách chúng ra bằng đũa, và quan sát lá chuyển từ trạng thái thẳng đứng sang héo rũ, và màu sắc thay đổi từ xanh nhạt sang màu xanh ngọc bích đặc trưng, ​​quá trình này mất khoảng hai mươi đến ba mươi giây.

Sau đó nhanh chóng vớt chúng ra bằng muỗng thủng để nguội, nhẹ nhàng vắt hết nước bằng tay, rồi cho vào một cái bát lớn.

- Đến bước này, nhiều người sẽ lập tức bắt đầu thêm gia vị, nhưng tôi có một trình tự riêng; một bước sai sẽ làm hỏng hương vị. Đừng vội thêm giấm và nước tương; trước tiên hãy tạo hương vị cơ bản cho rau dại.

Cho tỏi băm và ớt khô đã cắt nhỏ lên trên. Đun nóng hai muỗng dầu ăn trong chảo cho đến khi hơi bốc khói, sau đó đổ lên tỏi. Mùi thơm sẽ lập tức lan tỏa – đây chính là linh hồn của các món ăn nguội. Nhiệt độ cao biến vị cay của tỏi thành mùi thơm caramel và cũng làm nổi bật hương vị khói của ớt khô.

Khi dầu trong chảo vẫn còn nóng, cho vào một thìa nước tương nhạt, hai thìa giấm balsamic, nửa thìa đường trắng và một nhúm muối (nước tương nhạt đã mặn nên cho ít muối hơn).

Sau đó cho thêm một thìa nhỏ nước mắm vào, khuấy đều. Dùng nhiệt dư của chảo để trộn đều các gia vị, bạn sẽ ngửi thấy một mùi thơm phức hợp ngọt, chua, mặn và hấp dẫn.

Sau đó, đổ đều phần nước sốt đã chuẩn bị lên trên rau dền, vắt nước cốt nửa quả chanh vào, rồi dùng đũa trộn đều để mỗi lá rau được phủ đều nước sốt. Lúc này, bạn sẽ thấy rau có màu xanh bóng mượt và tươi sáng, nước sốt vừa phải, không còn nước thừa ở đáy đĩa, trông rất đẹp mắt và tươi mát.

Cuối cùng, bày ra đĩa, nhưng đừng đổ hết ra cùng một lúc. Dùng đũa xếp rau thành từng lớp như một ngọn đồi nhỏ, rồi rắc phần tỏi băm và vỏ chanh bào còn lại lên trên để trang trí.

Khi mang ra bàn, bạn không cần phải nói gì cả; chỉ riêng màu sắc và hương thơm thôi cũng đủ khiến gia đình bạn phải với lấy đũa.

Chỉ một miếng thôi, đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị chua cay nồng của nước sốt, tiếp theo là kết cấu mềm mại độc đáo của rau dền dại, thoang thoảng vị ngọt và hoàn toàn không chát. Nó mềm hơn cải bó xôi và giòn hơn xà lách, thật ngon miệng.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!