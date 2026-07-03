Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh cái nào nhiều vitamin C hơn?

Hàm lượng vitamin C trong 100g ổi

Ổi là loại trái cây nổi bật với hàm lượng vitamin C rất cao, trung bình khoảng 200–230mg trong mỗi 100g quả tươi. Mức này cao hơn nhiều lần so với nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Không chỉ vậy, ổi còn chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ làm đẹp da và cải thiện tiêu hóa hiệu quả.

Hàm lượng vitamin C trong 100g chanh

Trong 100g chanh tươi thường chứa khoảng 50–55mg vitamin C, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chanh giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa và tạo cảm giác thanh mát cho cơ thể.

Nhờ vị chua đặc trưng, loại quả này còn được sử dụng phổ biến trong nước uống, món ăn và các công thức chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Sự khác biệt giữa ổi và chanh không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn quyết định cách bổ sung phù hợp cho cơ thể.

Khi đặt lên bàn cân dinh dưỡng, ổi có hàm lượng vitamin C cao hơn chanh khoảng 4 lần trong cùng khối lượng 100g. Điều này giúp ổi trở thành lựa chọn nổi bật nếu muốn bổ sung vitamin C nhanh và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, cả hai loại quả đều tốt cho sức khỏe và nên được kết hợp hợp lý trong chế độ ăn để tăng cường dinh dưỡng toàn diện.

Vì sao ổi được xem là loại quả giàu vitamin C?

Ổi được xem là loại quả giàu vitamin C nhờ hàm lượng dưỡng chất này cao vượt trội so với nhiều loại trái cây quen thuộc khác. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, ổi còn có vị ngọt thanh, dễ ăn và phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Nhờ sự tiện lợi và lợi ích sức khỏe đa dạng, ổi thường được nhiều người lựa chọn để bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi tắn hơn.

Chanh có lợi ích gì cho sức khỏe?

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, chanh còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhờ chứa vitamin C và các dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Vitamin C trong chanh giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ thiếu máu và duy trì sức khỏe tổng thể.

Tăng cường sức đề kháng: Chanh chứa nhiều vitamin C giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ cảm cúm thông thường.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Thành phần axit tự nhiên trong chanh giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và tạo cảm giác dễ chịu hơn sau bữa ăn.

Làm đẹp da và chống oxy hóa: Chanh giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, hỗ trợ làn da sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Giúp thanh lọc cơ thể: Uống nước chanh đúng cách giúp bổ sung nước, tạo cảm giác tươi mát và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Hỗ trợ hấp thụ sắt: Vitamin C trong chanh giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ thiếu máu và duy trì sức khỏe tổng thể.

Cả ổi và chanh đều là những loại trái cây giàu dinh dưỡng và có thể góp phần bổ sung vitamin C cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tăng lượng vitamin C từ thực phẩm, ổi là lựa chọn nổi bật hơn nhờ hàm lượng vitamin C rất cao cùng nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Việc đa dạng các loại trái cây trong chế độ ăn vẫn là cách tốt nhất để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.