Cách giảm dư lượng thuốc trừ sâu khi chế biến rau quả

Loại rau quả ít dư lượng thuốc trừ sâu

Bơ

Bơ thường nằm trong nhóm trái cây có mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thấp. Lớp vỏ dày giúp hạn chế sự xâm nhập của hóa chất vào phần thịt bên trong.

Ngoài ưu điểm này, bơ còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng như: Giàu chất béo không bão hòa có lợi; Cung cấp chất xơ hỗ trợ tiêu hóa; Chứa kali, vitamin E và folate.

Người dùng chỉ cần rửa sạch vỏ trước khi cắt để hạn chế vi khuẩn hoặc bụi bẩn từ bên ngoài tiếp xúc với phần thịt quả.

Ngô ngọt

Ngô ngọt cũng là một trong những thực phẩm có nguy cơ tồn dư thấp hơn nhiều loại rau quả khác. Nguyên nhân là phần hạt được bảo vệ bởi nhiều lớp lá bao bên ngoài. Khi chế biến, lớp vỏ này thường được loại bỏ hoàn toàn.

Ngô ngọt cũng là một trong những thực phẩm có nguy cơ tồn dư thấp hơn nhiều loại rau quả khác.

Ngoài ra, bắp còn là nguồn cung cấp: Carbohydrate phức hợp; Vitamin nhóm B; Chất xơ; Lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe mắt. Khi chọn mua, nên ưu tiên bắp còn nguyên lớp vỏ, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Dứa

Dứa có lớp vỏ dày và nhiều mắt, phần này được loại bỏ trước khi ăn nên nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở phần thịt quả thường thấp hơn.

Đây cũng là loại trái cây giàu: Vitamin C; Mangan; Chất chống oxy hóa; Bromelain, một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa protein.

Khi sơ chế, nên rửa sạch toàn bộ vỏ trước khi gọt để hạn chế vi sinh vật và bụi bẩn bám trên bề mặt.

Hành tây

Hành tây được bao bọc bởi nhiều lớp vỏ khô bên ngoài. Những lớp này thường được bóc bỏ hoàn toàn trước khi chế biến, góp phần làm giảm nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Hành tây được bao bọc bởi nhiều lớp vỏ khô bên ngoài. Những lớp này thường được bóc bỏ hoàn toàn trước khi chế biến, góp phần làm giảm nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Hành tây còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như flavonoid và các hợp chất lưu huỳnh, đồng thời cung cấp vitamin C và chất xơ. Để bảo quản tốt hơn, nên giữ hành ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây có lớp vỏ khá dày nên phần thịt bên trong được bảo vệ tốt hơn. Bên cạnh đó, đu đủ còn nổi bật nhờ: Hàm lượng vitamin A cao; Giàu vitamin C; Cung cấp folate; Chứa chất chống oxy hóa và chất xơ. Người tiêu dùng nên chọn quả vừa chín tới, vỏ nguyên vẹn và rửa sạch trước khi gọt.

Cách giảm dư lượng thuốc trừ sâu khi chế biến rau quả

Rửa dưới vòi nước chảy: Chà nhẹ bề mặt rau quả trong khoảng 20 - 30 giây để loại bỏ bụi bẩn và một phần dư lượng.

Cách giảm dư lượng thuốc trừ sâu khi chế biến rau quả là rửa dưới vòi nước chảy.

Loại bỏ lá ngoài: Với các loại rau có nhiều lớp lá, nên bỏ lớp ngoài cùng trước khi chế biến.

Gọt vỏ khi phù hợp: Một số loại trái cây có thể gọt vỏ để giảm lượng hóa chất còn bám bên ngoài.

Dùng bàn chải mềm: Với các loại quả có vỏ cứng như dưa hoặc khoai, có thể chà nhẹ dưới vòi nước.

Bảo quản đúng cách: Không để rau quả quá lâu trong điều kiện nóng ẩm vì dễ làm giảm chất lượng.

Đáng lưu ý, không nên rửa rau quả bằng xà phòng, nước rửa chén hoặc các chất tẩy rửa vì chúng có thể để lại dư lượng không an toàn trên thực phẩm.

Những lưu ý khi chọn mua rau quả an toàn

Để giảm nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, người tiêu dùng nên lưu ý một số điểm sau: Ưu tiên mua rau quả tại siêu thị, cửa hàng hoặc cơ sở uy tín.

Mua rau quả đúng mùa để hạn chế nhu cầu sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác.

Chọn sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc. Mua rau quả đúng mùa để hạn chế nhu cầu sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác.

Không nên chỉ đánh giá chất lượng qua hình thức quá bóng đẹp hoặc quá đồng đều. Rửa sạch dưới vòi nước trước khi bảo quản hoặc chế biến. Bảo quản đúng nhiệt độ để duy trì chất lượng và giá trị dinh dưỡng.