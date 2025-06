Lợi ích sức khỏe bất ngờ khi bạn ăn đậu phụ thường xuyên

Dưới đây là những lợi ích nổi bật khi bạn ăn đậu phụ thường xuyên.

Ăn đậu phụ thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, từ việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim đến cải thiện sức khỏe não bộ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Isoflavone, một hợp chất thực vật có trong đậu nành và các loại thực vật khác, được coi là phytoestrogen vì khả năng gắn kết với các thụ thể estrogen trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ isoflavone trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Đáng chú ý, việc ăn các sản phẩm từ đậu nành thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 21% và tiểu đường loại 2 tới 17%.

Hạ mức Cholesterol

Ăn đậu phụ thường xuyên và các thực phẩm khác làm từ đậu nành có thể giúp kiểm soát mức cholesterol. Một phân tích tổng hợp cho thấy protein đậu nành giúp giảm đáng kể mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay còn gọi là "cholesterol xấu" trong máu. Đồng thời, nó cũng có thể giảm mức triglyceride (chất béo trong máu) và tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), hay "cholesterol tốt". Mức LDL cao liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh tim.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Thêm đậu phụ vào chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn đậu phụ thường xuyên hoặc chế độ ăn nhiều đậu nành có thể mang lại những lợi ích sau:

Giảm tới 22% nguy cơ ung thư vú ở những người được xác định là nữ giới khi sinh ra, so với những người hiếm khi hoặc không ăn đậu phụ. Giảm 16% nguy cơ tử vong do ung thư vú ở nhóm này, so với những người ăn rất ít sản phẩm từ đậu nành.

Tiêu thụ đậu nành cũng có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày, ruột kết và nội mạc tử cung.Đậu nành còn được cho là có khả năng làm chậm sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Làm dịu các triệu chứng mãn kinh

Ăn đậu phụ thường xuyên có thể giúp giảm các triệu chứng mãn kinh phổ biến như cơn bốc hỏa, thay đổi tâm trạng và đổ mồ hôi đêm.

Trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen trong cơ thể giảm đáng kể. Do isoflavone trong đậu nành có khả năng liên kết với các thụ thể estrogen, việc ăn đậu phụ thường xuyên có thể mang lại lợi ích. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung đậu nành vào chế độ ăn ít chất béo, nhiều thực vật có thể giảm các cơn bốc hỏa tới 84%.

Cải thiện sức khỏe não bộ

Khi tiêu thụ đậu nành hoặc đậu phụ, ruột của bạn sản xuất equol (một chất chuyển hóa). Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có lượng equol cao do ăn đậu nành có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Ngoài ra, đậu phụ còn có thể cải thiện tâm trạng nhờ hàm lượng folate dồi dào. Mức folate thấp có liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao. Đặc biệt, phụ nữ mang thai ăn đậu phụ thường xuyên có nguy cơ trầm cảm thấp hơn trong thai kỳ.

Tăng cường sức khỏe xương

Đậu phụ là nguồn giàu canxi, một khoáng chất thiết yếu giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương. Isoflavone trong đậu phụ cũng có thể giúp giảm tình trạng mất xương và nguy cơ mắc loãng xương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau mãn kinh, khi chu kỳ kinh nguyệt kết thúc vĩnh viễn và mật độ xương thường giảm.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Những người ăn đậu phụ thường xuyên ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2. Điều này được cho là nhờ các isoflavone có trong đậu nành. Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa chế độ ăn nhiều isoflavone và việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.